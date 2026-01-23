Noticias que fueron tendencia

Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, en la que cinco informaciones sobresalieron por su impacto directo en la vida institucional, económica, migratoria, ambiental y cultural del país, convirtiéndose en algunas de las más leídas y compartidas por los lectores de Diario Libre.

JCE advierte someterán a portadores de cédulas falsas

La Junta Central Electoral (JCE) lanzó una advertencia contundente en el marco del proceso de renovación de la cédula de identidad: quienes porten documentos falsos y acudan a renovarlos podrían ser sometidos a la justicia. El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, dejó claro que la renovación irá acompañada de una estricta depuración del registro civil.

La medida busca frenar la suplantación de identidad y las irregularidades históricas en la emisión de documentos. Según explicó, no se trata de un simple cambio de plástico, sino de una revisión integral de los datos personales.

El funcionario enfatizó que solo recibirán la nueva cédula quienes tengan actas de nacimiento debidamente validadas. Esto ha generado gran interés público, ya que impacta directamente a miles de ciudadanos.

La advertencia se produce a pocas semanas del inicio del proceso general de cedulación, previsto para abril. La JCE busca enviar una señal de cero tolerancia al fraude documental.

La noticia circuló ampliamente y generó opiniones diversas por el alcance que tiene sobre migración, identidad legal y acceso a servicios, temas de alta sensibilidad para la población.

El pasaporte dominicano escaló al puesto 65 entre los más poderosos del mundo. (DIARIO LIBRE)

Pasaporte dominicano mejora en ranking internacional

El pasaporte dominicano subió posiciones en el ranking global de pasaportes más poderosos, ubicándose en el puesto 65, lo que representa una mejora en términos de movilidad internacional.

Este avance significa que los ciudadanos dominicanos pueden acceder sin visa o con visa a la llegada a un mayor número de países, un factor clave para viajes, negocios y estudios.

Sobre el tema, Diario Libre consignó que a mediados de octubre de 2025, Henley & Partners había actualizado el índice y el pasaporte dominicano descendió entonces al puesto 71. No obstante, la nueva clasificación refleja una mejoría sostenida en los últimos tres años: en 2023 se ubicaba en el puesto 78, en 2024 en el 70 y en 2025 en el 67.

El resultado refleja mejoras en acuerdos bilaterales y en la percepción internacional del país. Para muchos lectores, esta información tiene un impacto directo en sus planes de viaje y migración.

Además, el tema conecta con debates sobre competitividad regional y diplomacia, reforzando el interés en cómo se posiciona la República Dominicana en el escenario global.

La agencia Bloomberg Línea indica que, al cambio local, los trabajadores dominicanos de ese nivel reciben un pago de entre 16,993 y 29,988 pesos mensuales.

RD entre los diez con mayor salario mínimo en la región

La República Dominicana figura entre los diez países del área con el salario mínimo más alto, según un análisis regional publicado por Diario Libre.

El dato generó amplio debate, ya que contrasta con el costo de la vida y las brechas entre sectores productivos. Para muchos trabajadores, el salario mínimo sigue siendo insuficiente frente a la inflación.

El informe detalla cómo se posiciona el país frente a otras economías del Caribe y América Latina, alimentando discusiones sobre competitividad laboral y poder adquisitivo.

Empresarios y sindicatos han reaccionado destacando tanto los avances como los retos pendientes en materia de empleo y formalidad.

El tema tuvo una gran repercusión entre los cibernautas y, particularmente, entre los lectores de este diario, por su impacto directo en millones de hogares dominicanos.

El presidente observó la ley que establecía los pagos y ordenó corregirla y sustentarla. La decisión obliga a los congresistas a evaluar su decisión previa. (FUENTE EXTERNA)

Abinader devuelve ley sobre pago a contratistas

El presidente Luis Abinader devolvió al Congreso una ley que ordenaba el pago de deudas a contratistas del Estado, argumentando observaciones y preocupaciones sobre su alcance.

La decisión abrió un nuevo capítulo en de las discusiones y confrontaciones sobre las finanzas públicas y la transparencia en el manejo de compromisos con suplidores y constructores.

El Ejecutivo señaló la necesidad de revisar el marco legal para evitar distorsiones y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.

Para los contratistas, la devolución representa un retraso en el cobro de deudas acumuladas, lo que mantiene la presión sobre el Gobierno.

Además, la decisión del mandatario rompe un ciclo regular y pone de relieve que no siempre tener la mayoría congresual sintoniza con la visión del Poder Ejecutivo. El hecho tiene un impacto político y económico, especialmente en sectores ligados a obras públicas.

Rómulo Pérez, creador de la embarcación autónoma "SargaZoom", posa junto al prototipo que creó. (MARIELA LORENZO)

Embarcación autónoma contra el sargazo

Un dominicano Rómulo Pérez desarrolló una embarcación autónoma diseñada para combatir el sargazo en las playas, un problema ambiental que afecta al turismo y a las comunidades costeras.

La innovación tecnológica, denominada SargaZoom, busca recoger el alga de forma más eficiente y con menor costo operativo, aportando una solución local a un problema regional.

El proyecto ha despertado interés tanto del sector turístico como de autoridades ambientales, que ven en la iniciativa una herramienta prometedora para mitigar el impacto del sargazo en las costas.

El sargazo ha generado pérdidas millonarias en años recientes, por lo que cualquier avance tecnológico en esta área tiene alto impacto mediático y económico.

La historia se viralizó como ejemplo de innovación dominicana aplicada a retos ambientales concretos, destacando a Pérez como un referente joven en soluciones tecnológicas con impacto ambiental.