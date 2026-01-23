El Cesac gradúa 199 nuevos agentes de control de la aviación civil

Acto de graduación múltiple del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), correspondiente a la Trigésima Sexta Promoción del Curso de Instrucción Básica para el Personal de Seguridad de Aeropuertos "Eugenio María de Hostos", en el marco de la conmemoración del 29.º aniversario de esa institución. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) celebró la graduación de 199 miembros de la trigésima sexta promoción de Agentes de Control de la Aviación Civil (Avsec), en el marco de la conmemoración de su 29.º aniversario institucional.

El acto estuvo encabezado por el Luis Abinader y el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, y se desarrolló en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa.

El director general del Cesac, Enmanuel Souffront Tamayo, exhortó a los graduandos a ejercer sus funciones con disciplina, humanidad, respeto a los derechos humanos y vocación de servicio.

Enfatizó que vestir el uniforme de la institución implica un compromiso permanente con la seguridad del país, la confianza de millones de pasajeros y la imagen de la República Dominicana ante el mundo.

"Esta graduación múltiple es una clara señal de que el Cesac crece, se fortalece, se renueva. Más de 2,700 nuevos servidores públicos y privados representan una institución preparada para responder a los desafíos actuales y futuros de la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil en todos sus escenarios", dijo.

Más de 100 acciones formativas

Por su parte, el director de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC), Manuel de Jesús Portorreal, destacó la importancia del acto académico como un hito en el fortalecimiento institucional del Cesac.

Añadió que, durante el último año académico, la institución ejecutó más de 100 acciones formativas, entre cursos, talleres y entrenamientos, impartidos en modalidades presencial, virtual y semipresencial, dirigidos a distintos niveles del sistema de seguridad aeroportuaria.

De manera específica, en el curso de inspectores de seguridad privada de la aviación civil se capacitaron más de mil miembros de empresas proveedoras, lo que contribuyó al fortalecimiento de los estándares operativos del sector durante la presente gestión.

De Jesús Portorreal expresó que la graduación de la promoción, designada en honor al educador Eugenio María de Hostos, consolida un modelo formativo basado en la disciplina, los valores y la excelencia profesional, "orientado a garantizar la protección de la aviación civil y elevar los estándares de seguridad aeroportuaria en el país".

Como mensaje a los nuevos agentes, el militar citó las palabras del general estadounidense Robert Lee: "El deber es la palabra más sublime en nuestro idioma. Cumplan con su deber en todas las cosas. No pueden hacer más y nunca deberían desear hacer menos".

El coronel piloto señaló que la culminación de este ciclo académico refleja el resultado de un esfuerzo sostenido y de una visión estratégica enfocada en la formación continua y la modernización educativa.

