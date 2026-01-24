Casi 2,700 haitianos fueron detenidos y deportados en operativos especiales

Agentes en operativos de control migratorio en el Gran Santo Domingo el 14 de julio de 2022. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Migración (DGM) informó que 2,697 haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos y/o deportados durante un amplio operativo especial de interdicción realizado la madrugada del viernes 23 de enero en diversas zonas del territorio nacional.

De esta cantidad, 1,222 personas fueron regresadas a su país de origen por los puntos de control migratorio de la frontera. La proporción de repatriaciones obedece a la siguiente distribución:

Dajabón: 441

Elías Piña: 618

Jimaní: 85

Pedernales: 78

Los operativos a nivel nacional, donde fueron detenidos 1,258 migrantes irregulares, se ejecutaron de forma simultánea en diferentes lugares. En el Gran Santo Domingo, las labores se concentraron en sectores como Villa Mella, Herrera, Villa Duarte y el Distrito Nacional.

En el Cibao, las acciones se llevaron a cabo en Santiago, Mao, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Santiago Rodríguez, mientras que en el sur se reportaron detenciones en Barahona, Azua y San José de Ocoa.

Detenciones en las zonas turísticas

Solo en las provincias La Altagracia y La Romana, donde se focalizaron acciones en zonas turísticas como Bávaro, Verón y Uvero Alto, así como comunidades aledañas, fueron detenidos 217 extranjeros sin documentación, como parte de un despliegue conjunto entre fuerzas militares y policiales del Este.

La intervención contó con la participación de 38 agentes de reacción rápida, siete oficiales de inteligencia, inspectores, choferes y miembros de las Fuerzas Armadas, en una operación coordinada para garantizar el control migratorio en áreas de alta movilidad poblacional.

Esfuerzos de las autoridades

Del total de interdictados, 1,095 fueron detenidos directamente por agentes de la DGM; otros 380 por unidades militares y policiales: 291 por el Ejército, 45 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y 44 por la Policía Nacional.

En la nota informativa, la DGM enfatizó que estas operaciones se realizaron en apego al respeto de los derechos humanos y la normativa vigente. Asimismo, resaltó el respaldo a las instituciones de seguridad del Estado.