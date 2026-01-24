Minivan de carga se incendia en elevado de la 27 de Febrero con Ortega y Gasset

Imagen de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Un conductor resultó herido la noche de este sábado luego de que la minivan de carga Chevrolet que manejaba se volcara en el elevado que conecta las avenidas 27 , en el Distrito Nacional.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:40 p. m., cuando el conductor perdió el control del vehículo por causas que aún no han sido establecidas. Tras el impacto, la minivan se incendió, aunque el conductor logró salir a tiempo y no sufrió quemaduras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/whatsapp-image-2026-01-24-at-102134-pm-b976a5a2.jpeg Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/whatsapp-image-2026-01-24-at-102133-pm-1-9d491241.jpeg Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/whatsapp-image-2026-01-24-at-102133-pm-f0057772.jpeg Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

El hombre fue atendido en el lugar por unidades de emergencia y posteriormente trasladado a un centro de salud , donde se reporta en condición estable , según informó el raso Cabral, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( Digesett ).

Cronología de la emergencia y cierre vial

El incendio fue sofocado por miembros del Cuerpo de Bomberos alrededor de las 10:10 de la noche . Durante las labores de extinción y remoción del vehículo, la vía permaneció cerrada al tránsito.

Al momento de la llegada de Diario Libre al lugar de los hechos , grúas de la Digesett trabajaban en el retiro de la minivan, mientras en la calzada se observaban restos calcinados del vehículo producto del impacto y el fuego.

