Minivan de carga se incendia en elevado de la 27 de Febrero con Ortega y Gasset

Unidades de grúas de la Digesett trabajaron para retirar el vehículo de la vía, que fue cerrada tras el incidente

  • Jesús Vásquez - Twitter
Minivan de carga se incendia en elevado de la 27 de Febrero con Ortega y Gasset
Imagen de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Un conductor resultó herido la noche de este sábado luego de que la minivan de carga Chevrolet que manejaba se volcara en el elevado que conecta las avenidas 27, en el Distrito Nacional.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:40 p. m., cuando el conductor perdió el control del vehículo por causas que aún no han sido establecidas. Tras el impacto, la minivan se incendió, aunque el conductor logró salir a tiempo y no sufrió quemaduras.

Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset.
Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)
Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset.
Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)
Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset.
Imágenes de la minivan que se volcó en el elevado de la 27 de Febrero y Ortega y Gasset. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)
    • El hombre fue atendido en el lugar por unidades de emergencia y posteriormente trasladado a un centro de salud, donde se reporta en condición estable, según informó el raso Cabral, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
    Cronología de la emergencia y cierre vial

    El incendio fue sofocado por miembros del Cuerpo de Bomberos alrededor de las 10:10 de la noche. Durante las labores de extinción y remoción del vehículo, la vía permaneció cerrada al tránsito.

    Al momento de la llegada de Diario Libre al lugar de los hechos, grúas de la Digesett trabajaban en el retiro de la minivan, mientras en la calzada se observaban restos calcinados del vehículo producto del impacto y el fuego.

    Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.