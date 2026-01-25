Al menos 79 vuelos cancelados desde y hacia República Dominicana por tormenta de nieve en EE. UU.

Varios vuelos eran por el AILA. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La fuerte tormenta de nieve que afecta a amplias zonas de Estados Unidos ha provocado la cancelación de miles de vuelos en ese país, entre ellos 79 operaciones aéreas con origen y destino en la República Dominicana, según reportes oficiales.

De acuerdo con información suministrada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), los aeropuertos del país registran este domingo un total de 79 vuelos cancelados desde el sábado y hasta este lunes 26 de enero de 2024.

Aeropuerto de Las Américas

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Aerodom informó que 28 vuelos desde y hacia Estados Unidos fueron suspendidos. De estos, 14 estaban programados para este domingo, 11 para el lunes y uno para el martes, mientras que dos vuelos fueron cancelados el sábado.

Además, indicó que varios de los vuelos reprogramados tenían como destino Puerto Plata, procedentes de Nueva York (2), Newark (1) y Charlotte, Carolina del Norte (1).

Aerodom aclaró que en los aeropuertos de Samaná y El Higüero no se han reportado cancelaciones hasta el momento.

Aeropuerto del Cibao y Punta Cana

En el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, las autoridades informaron la cancelación de 18 vuelos, de los cuales 10 tenían previsto arribar al país y ocho salir desde esa terminal este domingo.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana reportó la suspensión de 17 vuelos este domingo y otros 12 programados para el lunes 26, mientras las aerolíneas trabajan en la reprogramación de los pasajeros afectados.

Entre los vuelos cancelados el lunes figuran los números AC1794 y AC986 (Toronto); B61015 y UA2122 (Newark); B61169, DL1994 y B6869 (Nueva York); B6173 (Fort Lauderdale); B62931 (San Juan); B6495 y DL1973 (Boston), así como el UA2055 (Washington).

14 mil en Estados Unidos

Según la agencia EFE, que cita datos del portal especializado FlightAware, el temporal obligó a suspender unos 4,000 vuelos el sábado con origen y destino en Estados Unidos, mientras que este domingo la cifra supera los 10,000 vuelos cancelados en aeropuertos de todo ese país.