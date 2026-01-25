Vandalizan panteones en el cementerio Cristo Redentor

Los panteones fueron vandalizados la madrugada del domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Varios panteones fueron vandalizados en el cementerio Cristo Redentor la madrugada del domingo, entre ellos el de la familia Bonetti-Dubreil, cuya puerta principal fue forzada y una ventana lateral reforzada con barrotes de hierro violentada.

En la mañana del domingo se pudo ver a una cuadrilla de trabajadores restaurando la cerradura de la puerta y la ventana violentadas. Un policía municipal que no fue identificado, dijo que son frecuentes las violaciones de los panteones por parte de delincuentes.

El panteón de la familia Bonetti-Dubreil, cuya cabeza de familia es el doctor José Miguel Bonetti Guerra, una de las principales figuras del empresariado dominicano y directivo de la Sociedad Industrial Dominicana, SID, mejor conocida como La Manicera, está ubicado cerca de la capilla del cementerio, que está fuera de uso.

Al parecer los vándalos que irrumpieron en el panteón de esa familia causaron alguna destrucción en su interior, porque desde la acerca circundante se veían bancos de hierro removidos del piso. El Cristo Redentor no tiene una verja perimetral segura que impida esos desafueros.

También fue violentado el panteón de la familia Rosa de León, donde reposan los restos de los padres y otros familiares del periodista y diplomático Guarionex Rosa, quien visitó junto a otro familiar el recinto como es su costumbre. De ese panteón desprendieron y robaron una tapa de nicho.

Denuncias al ADN

La familia Rosa le ha denunciado al Ayuntamiento del Distrito un anterior acto de vandalismo. En esa ocasión se robaron varias tapas de los nichos vacíos. Además, han robado los aldabones de los doce nichos que tiene ese inmueble funerario. Nunca el ADN respondió las denuncias.

Se dijo que otros panteones fueron violentados el pasado fin de semana, aunque no se identificaron las familias a los que pertenecen. El cementerio Cristo Redentor tiene una custodia que pertenece a la Policía Municipal, pero al parecer durante la noche y madrugada no se mantiene vigilancia.

En ese recinto, construido durante el gobierno de los 12 años del doctor Balaguer, reposan los restos de ex presidentes y sus familiares más cercanos.