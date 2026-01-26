Agentes al 100 del Minerd realizan jornada cívica nacional por natalicio de Juan Pablo Duarte

El voluntariado Agentes al 100, del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), realizó este lunes una jornada cívica y pedagógica a nivel nacional para conmemorar el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, como parte de la segunda misión del voluntariado estudiantil denominada "Corazón de Duarte".

La iniciativa estuvo orientada a fortalecer la identidad nacional, los valores y la conciencia cívica en los centros educativos del país, mediante actividades formativas y de participación estudiantil.

El acto central fue encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien exhortó a los jóvenes a asumir la Patria como una responsabilidad cotidiana y a ejercer una ciudadanía activa desde las aulas y las comunidades.

El funcionario señaló que, aunque los desafíos actuales son distintos a los de la época independentista, corresponde a cada generación preservar la identidad nacional y los valores ciudadanos como parte del legado de Duarte.

"Duarte nos legó algo más profundo que un hecho histórico: nos dejó un corazón moral que late con ética, sentido de justicia y amor por la Patria" Luis Miguel De Camps Ministro de Educación “

Corazón de Duarte

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/agentes-al-1002-c45f8b6d.jpg Luis Miguel De Camps, titular del Minerd, con estudiantes en la actividad. (FUENTE EXTERNA)

La actividad principal se desarrolló en San Pedro de Macorís, donde la estudiante Perla Durán Martínez, líder de la misión Corazón de Duarte, llamó a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio desde el compromiso, la participación y el servicio.

La jornada forma parte de la estrategia Ciudadanos al 100, vinculada a la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana, que promueve el liderazgo juvenil, la participación estudiantil y el ejercicio de una ciudadanía responsable en los centros educativos del país.