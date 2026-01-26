Autoridades conmemoran en Santiago el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte ( AUGUSTO VÁSQUEZ )

Autoridades civiles, militares, policiales y educativas conmemoraron este lunes 26 de enero, feriado nacional, el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, mediante diversos actos patrios organizados por la Gobernación Provincial de Santiago.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la Bandera Nacional en la sede de la Gobernación, donde se rindieron honores al Padre de la Patria con la participación de estudiantes, docentes y representantes de instituciones públicas. Las palabras iniciales estuvieron a cargo del director regional de Educación 08, Pedro Pablo Marte.

Durante el acto, la directora adjunta de la Regional 08 del Ministerio de Educación, Denis Molina, destacó la vigencia del pensamiento duartiano y su vínculo con la educación, al afirmar que "Juan Pablo Duarte no solo soñó con una nación libre, trabajó incansablemente para hacerla realidad.

Fue un hombre de valores firmes, de principios innegociables, que creyó en la educación como el camino para formar ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con su país".

Molina señaló que el legado ético y patriótico de Duarte continúa orientando la formación de los estudiantes dominicanos y reiteró el compromiso del sistema educativo de fortalecer valores como el civismo, la integridad y el amor por la República Dominicana.

En ese contexto, exhortó a los jóvenes a asumir su rol en la sociedad, expresando que "queridos estudiantes, ustedes son el presente y el futuro".

El historiador Robert Espinal tuvo a su cargo una de las exposiciones centrales del programa, en la que resaltó las facetas docente, política y militar de Juan Pablo Duarte.

Al referirse a su labor educativa, explicó que el patricio alfabetizó a numerosos jóvenes de su época, compartiendo sus libros y promoviendo el acceso al conocimiento, indicando que "Duarte le abrió el mundo de las letras y del conocimiento a tanta gente que gracias a esa labor aprendió a leer y a escribir".

Espinal destacó además la dimensión política del Padre de la Patria, subrayando la importancia de la fundación de la sociedad secreta La Trinitaria como plataforma para difundir las ideas independentistas en todo el territorio nacional.

En ese sentido, recordó el juramento trinitario y el proceso que culminó con la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844.

Formación militar

Al referirse a la dimensión militar de Duarte, el historiador señaló que su formación durante el período de ocupación haitiana le permitió adquirir conocimientos estratégicos que fueron clave en el proceso independentista, destacando que "Juan Pablo Duarte, con su vida, con su verbo y con su palabra, nos trazó a todos el camino a seguir".

Las actividades conmemorativas incluyeron un Te Deum en la Catedral Santiago Apóstol y la deposición de ofrendas florales en el busto de Juan Pablo Duarte, ubicado próximo al Palacio Municipal.

En estos actos participaron el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos, junto a representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la comunidad educativa.