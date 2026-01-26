Duarte a caballo: develan primera estatua ecuestre del prócer que evoca liderazgo y vocación militar

Acto de develamiento de la primera estatua ecuestre de Juan Pablo Duarte en República Dominicana, ubicada en el Bulevar de la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Enrique Jiménez Moya. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

En conmemoración del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el Instituto Duartiano develó la primera estatua ecuestre del patricio en la República Dominicana, ubicada en el bulevar de la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Enrique Jiménez Moya.

La estructura rinde homenaje a la vida militar del prócer, considerado el primer militar de carrera del país y principal ideólogo de la independencia dominicana.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, destacó que la figura ecuestre evoca la manera en que Duarte recorrió el territorio nacional durante la lucha independentista, desplazándose a caballo para llevar conciencia patriótica al pueblo dominicano.

"La primera estatua del padre fundador de la República a caballo es muy emblemática, porque toda la lucha de Duarte fue con el uso del caballo, su desplazamiento por todo el territorio nacional, la llevada de conciencia. Por tanto, también nos permite esto, que veamos a Duarte en su faceta militar", manifestó.

La obra fue creada por el escultor Yussep García en acero inoxidable y resinas epóxicas. La figura, de singular brillo entre tonos verdes y dorados, evoca el recorrido de Duarte por el interior del país en la siembra del ideal independentista.

Gómez subrayó que la ubicación estratégica del monumento dota al bulevar de la avenida 27 de Febrero de un mayor contenido patriótico, al impactar de forma visual y simbólica a los miles de ciudadanos que transitan diariamente por esta importante intersección de la capital.

En el acto de develamiento participaron diversas autoridades, entre ellas el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa.

Paliza sostuvo que "Juan Pablo Duarte es parte de cada uno de nosotros, es lo que representa el nivel más sublime de la dominicanidad".

Añadió que los hechos más heroicos de la vida del prócer se produjeron durante su juventud, lo que envía un mensaje a la sociedad de que "la honorabilidad no conoce de edades, tiene que ver con valores, tiene que ver con rectitud, tiene que ver con creer y forjar ideas".

Previo al develamiento del monumento, Sócrates Suazo, director general de Historia Militar del Ministerio de Defensa, resaltó la destreza de Duarte en su faceta militar y el rol determinante que jugó en los esfuerzos por alcanzar el proyecto libertario.

"El legado militar de Duarte no es sólo un capítulo de la historia dominicana, sino un modelo doctrinal, el de unas fuerzas armadas al servicio de la Constitución, de la soberanía y de la dignidad nacional. Para Duarte ningún ejército es digno si sirve a banderas que no son las suyas", resaltó el coronel.

La representación ecuestre de Duarte —inédita hasta ahora en el país— fue concebida como un símbolo de avance, determinación y visión de futuro, valores asociados a su ideario y a su rol como guía del proceso independentista dominicano.

El develamiento contó con la participación de la caballería y la banda de música del Ejército de República Dominicana, así como diversas presentaciones artísticas.

El momento central estuvo marcado por el descubrimiento de la estatua ecuestre y la lectura de la tarja, seguido del depósito de una ofrenda floral ante la efigie del patricio y el discurso de orden del presidente del Instituto Duartiano. El programa cerró con presentaciones artísticas y musicales que dieron formal clausura a la actividad conmemorativa.

La agenda también contempló la celebración del quinto aniversario de la emisora virtual Radio Patria, La Voz de Duarte, además de actividades simultáneas organizadas por filiales duartianas en distintas localidades del país y del exterior, ampliando el alcance del homenaje al fundador de la República.

La develación de la estatua ecuestre formó parte del programa de actos conmemorativos del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, que incluyó el izamiento de la Bandera Nacional en la casa de la familia Duarte-Díez; el depósito de ofrendas florales en el parque Duarte y en el Altar de la Patria; el desfile cívico-militar y policial en honor a Duarte en San Francisco de Macorís, así como una misa solemne en la Catedral Primada de América.

