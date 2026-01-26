×
VIDEO | Entrega de nueva cédula a Luis Abinader; en abril comenzará jornada masiva

La entrega de la nueva cédula al mandatario se hace desde la sede de la JCE

    La Junta Central Electoral (JCE) entrega la nueva cédula de identidad y electoral al presidente de la República, Luis Abinader, en un acto oficial en la sede del organismo.

    El nuevo documento tiene como objetivo modernizar la identificación ciudadana y facilitar el acceso seguro a servicios públicos y privados, tanto de manera presencial como digital.

    Entrega masiva, a partir del 8 de abril 

    A partir del 8 de abril comenzará la jornada de cedulación masiva a nivel nacional, en la cual las personas deberán acudir según su mes de cumpleaños, proceso que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

