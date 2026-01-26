La Junta Central Electoral (JCE) entrega la nueva cédula de identidad y electoral al presidente de la República, Luis Abinader, en un acto oficial en la sede del organismo.

El nuevo documento tiene como objetivo modernizar la identificación ciudadana y facilitar el acceso seguro a servicios públicos y privados, tanto de manera presencial como digital.

Entrega masiva, a partir del 8 de abril

A partir del 8 de abril comenzará la jornada de cedulación masiva a nivel nacional, en la cual las personas deberán acudir según su mes de cumpleaños, proceso que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.