La situación ocurre en la acera que está frente a la tienda Sema

    Expandir imagen
    Hidrante bota agua a borbotones en la avenida Luperón y afecta el tránsito
    El hidrante bota el agua a presión por tres lados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Un hidrante ubicado en la avenida Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional, se encuentra dañado, por lo cual bota el agua a borbotones y llena la vía del líquido provocando una inundación que afecta el tránsito de vehículos.

    Un vigilante de un negocio de la zona, que pidió anonimato, dijo a Diario Libre que la situación comenzó como a las 5:00 de la mañana de este domingo.

    Expresó sentir pena de ver "el desperdicio del agua" cuando tantas personas que no les llega el servicio y tienen que pagar dinero para comprar el líquido.

    Expandir imagen
    El agua se desperdicia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) es la entidad encargada del suministro de agua, así como de reparar averías.

