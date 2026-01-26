Hidrante bota agua a borbotones en la avenida Luperón y afecta el tránsito

El hidrante bota el agua a presión por tres lados. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Un hidrante ubicado en la avenida Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional, se encuentra dañado, por lo cual bota el agua a borbotones y llena la vía del líquido provocando una inundación que afecta el tránsito de vehículos.

La situación ocurre en la acera que está frente a la tienda Sema.

Un vigilante de un negocio de la zona, que pidió anonimato, dijo a Diario Libre que la situación comenzó como a las 5:00 de la mañana de este domingo.

Expresó sentir pena de ver "el desperdicio del agua" cuando tantas personas que no les llega el servicio y tienen que pagar dinero para comprar el líquido.

Te puede interesar Más de 30 sectores del Gran Santo Domingo quedarán sin agua hasta el martes por trabajos de la Caasd

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/26/hidrante-3ddbc118.jpg El agua se desperdicia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) es la entidad encargada del suministro de agua, así como de reparar averías.