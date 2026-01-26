Instituto Duartiano llama a defender la soberanía nacional en el aniversario de Duarte

Miembros del Instituto Duartiano avanzan hacia el Altar de la Patria para depositar una ofrenda floral, en homenaje al patricio Juan Pablo Duarte y en conmemoración del 213 aniversario de su natalicio. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

En el marco del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el Instituto Duartiano rindió homenaje al patricio con una ofrenda floral en el Altar de la Patria, acto que sirvió para reafirmar su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y denunciar la corrupción, especialmente en la frontera.

El presidente del instituto, Wilson Gómez Ramírez, hizo un llamado también a la protección de los valores y símbolos patrios.

Expresó que la visita al mausoleo no se limitó a un depósito floral ni un cumplido, sino a un acto de reafirmación del compromiso histórico de la entidad frente a las cenizas venerables del fundador de la República.

"El Instituto Duartiano concurre aquí consciente de que cuando pise este mármol lo hace para reasumir una vez más y con más fuerza su compromiso frente a estas cenizas venerables.

Duartiano concurre aquí consciente de que cuando pise este mármol lo hace para reasumir una vez más y con más fuerza su compromiso frente a estas cenizas venerables. El compromiso de defender la patria, su soberanía, de asumir enteramente el ejemplo de Duarte, de nosotros, continuar con la proyección de su obra, de su vida y de su ejemplo, pero en especial proyectar el pensamiento de Duarte", manifestó.

Gómez Ramírez sostuvo que, a lo largo de 182 años de vida republicana, el pueblo dominicano ha demostrado su capacidad de defender la libertad, la soberanía y la independencia cada vez que estas han sido amenazadas, reiterando que Duarte sigue siendo el referente moral y cívico que la nación necesita.

Wilson Gómez Ramírez deposita una rosa ante el lugar donde reposan los restos de Juan Pablo Duarte, como gesto de respeto y homenaje al fundador de la República Dominicana.

"La corrupción fronteriza"

Gómez Ramírez llamó a enfrentar la corrupción, especialmente en la zona fronteriza. Sostuvo que, para conjurar este acto, es indispensable la voluntad política, así como sanciones contra civiles y militares que incurran en prácticas que lesionan los intereses nacionales.

"Cuando haya sanción ejemplar, persecución efectiva, entonces estaría expresada la voluntad de que realmente se quiere conjurar la corrupción en sentido general, incluyendo esa corrupción que preocupa, que es la corrupción fronteriza, independientemente de que toda corrupción es mala. Pero nosotros entendemos que para la patria toda corrupción es mala, pero peor la fronteriza", afirmó.

El presidente del Instituto Duartiano insistió en la necesidad de que los organismos de inteligencia actúen de manera firme para identificar y procesar a quienes facilitan el paso irregular de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano.

Llamado a proteger los símbolos patrios

Asimismo, Gómez Ramírez exhortó a respetar y proteger los símbolos patrios, al advertir sobre "una campaña grosera" que circulan en redes sociales, particularmente en torno al Himno Nacional, el cual, recordó, está blindado por la Constitución y la legislación dominicana como único e invariable.

"Ese himno fue oficializado por el Estado en 1934, por lo tanto, lo que se dice por ahí no se le puede hacer caso, porque hay gente que hace eso precisamente para fastidiar, molestar y herir la sensibilidad de los dominicanos", expresó.

Wilson Gómez Ramírez pronuncia palabras durante el depósito de la ofrenda floral en honor a Juan Pablo Duarte, en el Altar de la Patria.

Inauguración de estatua ecuestre de Duarte

En ese contexto, el Instituto Duartiano anunció la develación de la primera estatua ecuestre de Juan Pablo Duarte en el país, la cual será inaugurada la tarde de este lunes en el boulevard de la avenida 27 de Febrero, en la intersección con la avenida Winston Churchill.

La obra resalta la faceta militar del patricio, presentándolo a caballo, símbolo del esfuerzo y la determinación que marcaron sus acciones patrióticas.

Gómez destacó que Duarte fue el primer militar de carrera de la nación, con nueve años de formación y que, a pesar de los obstáculos que enfrentó, nunca renunció a la defensa de la patria, apoyado en su fe en Dios y en la fuerza del pueblo dominicano.

La honestidad del patricio

Durante sus declaraciones, el presidente del Instituto Duartiano también llamó a asumir el ejemplo de honestidad, integridad y rendición de cuentas que caracterizó a Duarte, recordando que este devolvió al fisco la mayor parte de los recursos que administró y documentó de manera detallando el uso de los fondos destinados a sus tropas.