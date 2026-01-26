Policía Nacional reporta muerte de presunto asaltante tras enfrentamiento en Santiago

El hecho ocurrió durante un intento de asalto a mano armada en el distrito municipal Santiago Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que un presunto asaltante falleció la noche del domingo luego de enfrentar a tiros a una patrulla policial durante un supuesto intento de asalto a mano armada registrado en el distrito municipal Santiago Oeste, en esta provincia.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo cuando una mujer y un hombre se desplazaban en una motocicleta por la autopista Joaquín Balaguer, próximo al semáforo de la Zona Franca Pizano, y fueron perseguidos por dos individuos que se movilizaban en otra motocicleta.

La institución del orden explicó que los agresores interceptaron a las víctimas entre dicha autopista y el cruce de la Parada 7, donde uno de ellos, armado, les exigió la entrega del vehículo.

Policía alega flagrante delito

En ese momento, una patrulla preventiva del Departamento Ensanche Libertad sorprendió a los individuos en flagrante delito.

Según la Policía, el presunto asaltante realizó varios disparos contra los agentes actuantes, quienes repelieron la agresión, resultando el agresor gravemente herido y falleciendo posteriormente a causa de las lesiones recibidas.

El fallecido, de nacionalidad dominicana y con edad estimada entre 20 y 25 años, aún no ha sido identificado.

En la escena fueron ocupadas como evidencias una pistola marca Browning, calibre 9 milímetros, con su cargador y nueve cápsulas, así como un teléfono celular y una motocicleta.

El arma ocupada no figura registrada, conforme a la depuración realizada.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades profundizan las investigaciones para identificar y localizar al segundo implicado, quien logró escapar durante el incidente.