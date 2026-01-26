Iniciarán excavaciones en Azua para localizar restos del cacique Enriquillo

Un equipo internacional de arqueólogos, encabezado por la dominicana Kathleen Martínez Nazar, iniciará en febrero los trabajos de campo del proyecto "Tras los restos del Cacique Enriquillo", una investigación que busca localizar las osamentas del legendario líder indígena Enriquillo.

Las excavaciones se realizarán del 2 al 28 de febrero en las ruinas de Pueblo Viejo, en la provincia de Azua, con el respaldo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y la Fundación Macarrulla, refiere una nota de prensa.

El director general de Propeep, Robert Polanco, destacó que la iniciativa forma parte de una visión de país orientada a rescatar y dignificar la memoria histórica. "Rescatar la memoria de Enriquillo es reconocer el valor de la lucha de nuestros pueblos originarios", afirmó.

El equipo El equipo estará conformado por especialistas de República Dominicana, Egipto y España, con experiencia en excavaciones funerarias, arqueología y osteología. Entre ellos figuran la doctora egipcia Aya Salem, del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto; el arqueólogo español Antonio Guio Gómez; así como las arqueólogas María Luz Carretero Hernández y Eva María Moreno González. Por el país participarán, entre otros, el antropólogo José Antonio Arias y la arqueóloga Melisa Berigüete.

De su lado, la directora ejecutiva del proyecto, Lidia Martínez de Macarrulla, señaló que la investigación trasciende lo arqueológico y representa un acto de justicia histórica y de reconocimiento a uno de los principales símbolos de resistencia indígena en América.

"Esta búsqueda no es solo arqueológica; es un acto de memoria, de justicia histórica y de reconocimiento a nuestros pueblos originarios y a uno de sus más grandes líderes", expresó.

El proyecto ha generado expectativas tanto en la comunidad académica como en la provincia de Azua, al considerar que un eventual hallazgo tendría un alto impacto histórico y cultural para la República Dominicana y el Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/26/enriquillo-excavacion-8538902a.jpg La arqueóloga dominicana Kathleen Martínez Nazar (d) y la directora ejecutiva del proyecto "Tras los restos del Cacique Enriquillo", Lidia Martínez de Macarrulla. (FUENTE EXTERNA)

El proyecto "Tras los restos del Cacique Enriquillo" fue presentado por la Fundación Macarrulla con la finalidad de localizar su osamenta y perpetuar su legado como símbolo de dignidad, resistencia y liderazgo moral. La Fundación Macarrulla es una entidad sin fines de lucro con varios años de trabajo ininterrumpido que impulsa iniciativas que fomenten la educación, la cultura, las artes, los deportes y otras áreas que contribuyan al desarrollo integral de los ciudadanos.