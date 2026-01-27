Animales sueltos: problema mortal sin freno en las vías

Una vaca que se atraviesa, un golpe seco, segundos sin margen de reacción. Así comienzan muchas de las historias que se repiten en carreteras y caminos vecinales del país, donde la presencia evitable de animales sueltos sigue provocando accidentes de tránsito con consecuencias fatales o permanentes. Solo el año pasado murieron 22 personas tras atropellar a un animal, según cifras oficiales, y en una década suman 94 decesos.

La Ley 63-17 de Movilidad y Tránsito establece que el propietario de un animal es responsable de que este no deambule por la vía pública. De hecho, se impusieron 197 multas entre el 2019 y el 2025 conforme a la ley. Sin embargo, conductores y peatones continúan expuestos a un riesgo que, en la mayoría de los casos, pudo evitarse.

El 27 de junio de 2025, en el tramo carretero Sánchez–Samaná, un motociclista de 26 años chocó con una vaca que deambulaba por la vía en la comunidad Majagual. Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones que le provocaron la muerte al día siguiente.

En una entrevista radial reciente, el exsenador por Pedernales, Dionis Sánchez, alertó que las grandes inversiones hoteleras y de servicios que se ejecutan en su provincia para convertirla en un nuevo polo turístico, pudieran afectarse por esta problemática.

"Aprovecho también para hacerle un llamado a los ganaderos y al Gobierno para que se pongan de acuerdo, porque si no recogen las vacas, los animales, van a dañar la inversión que está haciendo el Estado dominicano".

Acciones y límites

Desde algunos ayuntamientos se asegura que existen operativos permanentes para prevenir la circulación de animales. En Higüey, el vicealcalde Pablo Ávila explicó que las intervenciones se realizan tanto a partir de denuncias como por la vigilancia municipal. El ayuntamiento cuenta con un espacio para la retención temporal de animales. Los propietarios son contactados para retirarlos y se les aplica una multa.

Ávila reconoce que algunas personas poseen ganado o caballos sin contar con terrenos, potreros o establos, pero aclara que esa situación no los exime de su responsabilidad legal.

Un alto riesgo

A principios de diciembre del 2020, Carlos Martínez regresaba de compartir con amigos en Matachalupe, Higüey. Se desplazaba en una motocicleta junto con un acompañante. De manera repentina, una vaca irrumpió en la vía. La colisión fue inmediata. Como consecuencia, sufrió fractura y dislocación de la mandíbula, una fractura en uno de sus brazos y múltiples raspones en brazos y piernas. Su acompañante presentó lesiones leves.

Casos similares se repiten en la carretera Pedro Sánchez–El Seibo. El exregidor y expresidente de la Sala Capitular de El Seibo, Luis Chalas, se desplazaba cerca de las 6:00 p.m. en una motocicleta junto con un compañero cuando una vaca se les atravesó. El impacto fue inevitable. Su acompañante recibió golpes severos en la cabeza. La vaca murió producto del choque.

Según relató, los propietarios del animal, al percatarse de lo ocurrido, cortaron la estampa para evitar ser identificados. Chalas indica que cuando era regidor abogó para que el ayuntamiento designara personal encargado de recoger animales de las carreteras, sin que se lograran resultados.

Multas y llamados

Desde el ayuntamiento de El Seibo, el alcalde Leo Francis Zorrilla lamenta que recientemente un joven resultara gravemente herido tras chocar con una vaca. Afirma que se ha conversado con alcaldes pedáneos para aplicar multas a quienes mantengan animales en caminos vecinales y en las salidas hacia Pedro Sánchez y Hato Mayor.

En Santiago, el titular regional de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Leuribis Urbáez, explica que muchas de las vías donde se producen estas colisiones carecen de señalización preventiva que advierta a los conductores sobre la presencia de animales.

Indica que el control de animales en las vías y la señalización de los tramos corresponde a los ayuntamientos, pero también exhorta a los propietarios a mantenerlos en lugares seguros, registrarlos en las alcaldías y contar con los permisos correspondientes para su traslado entre jurisdicciones.

En el trayecto Dajabón–Restauración, Manuel Cruz sobrevivió a un choque con un animal, pero su esposa falleció en el lugar. El accidente ocurrió en un tramo sin iluminación ni señalización adecuada.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, explica que el ayuntamiento ha endurecido las sanciones: las multas aumentaron de 10,000 a 20,000 pesos por cabeza de ganado vacuno, 10,000 por caballos, así como 10,000 pesos por chivos y ovejas. Además, se aplica un cobro de 300 pesos diario por cada día que el animal permanece retenido. A pesar de estas disposiciones, los criadores continúan dejando salir sus animales a las vías.

Patricia Heredia Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.