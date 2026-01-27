Participación Ciudadana califica como "criminalidad organizada" el caso de corrupción en Senasa

El miembro de Participación Ciudadana, Pancho Álvarez, Altagracia Guzmán Marcelino, exministra de Salud Pública; y la periodista Edith Febles, abordaron los aspectos jurídicos, institucionales y de investigación periodística relacionados con el caso. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

El miembro de Participación Ciudadana (PC), Pancho Álvarez, afirmó este martes que el caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) constituye un hecho de criminalidad organizada.

Álvarez ofreció sus declaraciones durante la presentación del séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado en esta edición al caso Senasa. El acto se realizó en el salón de orientación de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Pancho Álvarez durante su participación en el análisis del caso Senasa.

"Se trata de un caso de alta corrupción; no es corrupción común, sino gran corrupción", enfatizó.

Durante la actividad se desarrolló un panel de análisis integrado por Álvarez; Altagracia Guzmán Marcelino , exministra de Salud Pública; y la periodista Edith Febles , quienes abordaron los aspectos jurídicos, institucionales y de investigación periodística relacionados con el caso.

Guzmán Marcelino recordó que durante su gestión al frente de Senasa la institución presentó un déficit financiero, el cual pudo ser corregido en ese momento.

Asimismo, destacó los avances logrados por el seguro y estableció un paralelismo con la situación actual de la entidad.

Hablando sobre el caso Senasa.

En tanto, la periodista e investigadora Edith Febles, una de las primeras en dar a conocer "irregularidades en Senasa", explicó cómo recibió la información inicial.

"La primera noticia que tuve fue a través de un documento anónimo que me dejaron en el canal (Telesistema). Llegó en un sobre y estaba titulado Los negocios de Santiago Hazim", reveló.

La periodista Edith Febles muestra una diapositiva que hizo sobre el caso de corrupción en Senasa.

Febles narró que, con la llegada de Miguel Ceara Hatton, economista y entonces ministro, comenzaron a detectarse inconsistencias financieras en Senasa.

"Los números no cuadraban y empezaron las preguntas", señaló, al tiempo que indicó que algunos funcionarios mostraban resistencia a ofrecer información, al considerar que contaban con respaldo político.

Según relató, ante el creciente déficit y la solicitud constante de mayores recursos, distintas instancias del Gobierno comenzaron a advertir sobre posibles irregularidades.

Esto derivó en una intervención institucional, en la que se ocuparon varios departamentos, incluido el de Tecnología.

Durante ese proceso, explicó Febles, se produjo un borrado masivo de información, lo que obligó a una reconstrucción posterior de los datos.

"Ellos borraban y nosotros recogíamos; fue un proceso complejo", afirmó.

Indicó que, tras detectar la manipulación de datos, se convocó a una reunión con más de quince personas, en la que uno de los involucrados terminó admitiendo su responsabilidad.

"Hubo confesiones, llantos y todo quedó grabado. Esa grabación forma parte de las evidencias que se presentaron o se presentarán", concluyó.