Comerciantes del mercado de la Duarte rechazan fideicomiso y temen privatización

Comerciantes protesta frente a la alcaldía del D.N. por privatización del mercado de la Duarte. ( LUDUIS TAPIA )

Comerciantes del mercado de la avenida Duarte rechazaron la participación de un fideicomiso para reconstruir ese centro de acopio, alegando que el propósito es privatizarlo.

Un grupo entregó una carta a la alcaldía del Distrito Nacional en la que expresa su rechazo al proyecto que, según afirmaron, sería manejado por el sector privado.

Antonio Then, presidente de la Asociación de Comerciantes de los mercados, dijo que, aunque se han reunido con el ingeniero encargado del proyecto, no les satisface las explicaciones que les han ofrecido.

Aseguró que una vez un fideicomiso se encargue del proyecto, en este caso Banreservas, el mercado deja de estar bajo la administración de la alcaldía y eso sería privatización.

Aclaró que durante más de 20 años vienen reclamando la remodelación del mercado por las malas condiciones en que está, pero que no apoyan que sea mediante un fideicomiso.

"Bajo las condiciones que se plantea el proyecto pensamos que muchos de nosotros podríamos ser desplazados de sus puestos de trabajo".

Informó que los mercaderes que tienen contratos con la alcaldía son 1,260, pero que ambulantes suman más de 4,000 por lo que en total se aproximan a los 6,000 comerciantes que viven del mercado de la Duarte.

En espero del depósito del documento

La alcaldía informó a Diario Libre que esperan recibir el documento depositado por los comerciantes para luego ofrecer su versión.

El Gobierno, a través del decreto 357-24, creó el Fideicomiso Público para la Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (Fimerca-SD) con la finalidad de optimizar esos centros comerciales.