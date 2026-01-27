×
exmilitar detenido con haitianos

Detienen exmilitar que transportaba haitianos indocumentados en el baúl de un carro en Barahona

El Ejército dijo que el detenido era raso y fue dado de baja en 2024, "por faltas graves debidamente comprobadas"

    Detienen exmilitar que transportaba haitianos indocumentados en el baúl de un carro en Barahona
    La detención se produjo durante una inspección realizada en la provincia Barahona. (FUENTE EXTERNA)

    Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a un exmiembro de esa institución que transportaba dos ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, ocultos en el baúl de un vehículo.

    La detención se produjo durante una inspección realizada en la provincia Barahona.

    El detenido fue identificado como Emmanuel Heredia Pérez, quien fue interceptado en la localidad de La Lista, mientras se desplazaba a bordo del vehículo.

    • Al momento de la detención, vestía uniforme de faena militar, pese a no pertenecer ya a las filas del ERD, dijo la entidad en una nota de prensa.
    Acciones legales y entrega de migrantes

    De acuerdo con los registros institucionales, Heredia Pérez ostentaba el rango de raso y fue dado de baja el 21 de mayo de 2024, tras cometer faltas graves debidamente comprobadas.

    Dijo que los extranjeros indocumentados serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes, mientras que el detenido y el vehículo serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales de lugar.

