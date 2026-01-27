Migración emitió 48,648 permisos de viaje para menores en el 2025 y redujo su entrega a 24 horas

Solicitantes esperan en las instalaciones de la Dirección General de Migración mientras gestionan permisos de salida de menores. ( FUENTE EXTERNA )

Durante el año 2025, la Dirección General de Migración (DGM) informó que emitió 48,648 permisos de viaje para menores de edad, uno de los servicios de mayor demanda de la institución y que ahora se entregan en 24 horas, emitidos a través del Departamento de Certificaciones de Extranjería.

En ese sentido, la DGM indicó que en el año 2025 se registró un crecimiento sostenido y mejoras en la emisión de estos permisos.

¿Cuáles fueron los meses de mayor y menor demanda?

De acuerdo con el informe estadístico anual, los meses de mayor demanda fueron:

Julio con 8,428 permisos.

En junio se emitieron 7,923.

Diciembre con 7,420.

A diferencia de estos, agosto contabilizó 3,876 permisos y mayo 2,859, mientras que en los primeros meses del año, enero y febrero registraron 2,315 y 1,923 permisos, según la institución.

En cuanto a la cantidad de menores, la institución indicó que un total de 56,611 menores fueron incluidos en estos permisos. El mes con mayor número de menores autorizados fue julio, con 10,152, seguido de junio con 9,471 y diciembre con 7,420.

El Departamento de Certificaciones de Extranjería emitió 2,307 certificaciones relacionadas con movimientos migratorios, manteniendo un comportamiento estable durante el año y garantizando la continuidad del servicio.

Programas implementados

Como parte del proceso de modernización institucional, durante el 2025 la Dirección General de Migración implementó el programa Burocracia Cero, logrando apoyo de la Presidencia de la República, Vicepresidencia, del Ministerio de Administración Pública, Ministerio de Interior y Policía, Junta Central Electoral, Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, Consejo Nacional de Competitividad, en el marco de su transformación digital, logrando además la certificación de la norma de gestión antisoborno y la recertificación digital, lo que impactó de manera positiva en la eficiencia, transparencia y control de los trámites.

En materia de atención ciudadana, la DGM reportó un alcance de 12,302 asistencias a través de sus plataformas digitales, utilizadas como canales de orientación y acompañamiento a los usuarios del servicio de permisos de salida de menores, de las cuales 11,577 correspondieron a Instagram, 693 a Facebook y 32 a X.