Rescatan 20 mujeres explotadas sexualmente en club nocturno de Puerto Plata

El Ministerio Público informó este martes sobre el rescate de 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en un club nocturno ubicado en un balneario turístico de la provincia Puerto Plata.

De acuerdo con una nota de prensa del órgano persecutor, entre las víctimas figuran mujeres de nacionalidad dominicana, colombiana y haitiana.

Durante allanamientos simultáneos, los fiscales arrestaron a Rocío Nicole Paulino, alias Mamasan ; Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha, Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera.

Las intervenciones se realizaron en el Keobs Night Club, localizado en la calle Las Palomas; en el edificio Carlos III, en la calle Primera, sector Cerros del Atlántico, y en un hotel de Puerto Plata.

Las autoridades informaron que mantienen la búsqueda de otra mujer presuntamente vinculada a la red de explotación.

Según el Ministerio Público, la estructura criminal incurría en el delito de explotación sexual al mantener a las víctimas bajo coacción, con salidas limitadas, y obligarlas a realizar bailes privados para clientes. Las tarifas eran cobradas directamente por los administradores de los negocios.

Estas acciones constituyen una violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, explicó la procuradora de corte Yoana Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), quien trabajó en la junto al fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres, y la fiscal Carmelina Soto.

Lo incautado

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon una escopeta calibre 12 con más de 20 cartuchos, así como aproximadamente 900,000 pesos y 26,600 dólares en efectivo.

También fueron incautadas prendas de metal amarillo, presumiblemente oro; cuadernos y libretas con anotaciones, equipos electrónicos y dos vehículos, un Hyundai Sonata y un Suzuki.

Operativo de rescate

El operativo fue ejecutado por la PETT y la Fiscalía de Puerto Plata, en coordinación con la Dirección General de Persecución.

En las acciones participaron, además, miembros de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional, el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas.

