Policía desmantela red que falsificaba hasta rangos de generales en La Romana

La Policía Nacional informó este martes que, en coordinación con el Ministerio Público, desmanteló una red dedicada a la falsificación y usurpación de rangos policiales y militares, durante un allanamiento realizado en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

Según una nota de prensa, en el operativo fue arrestado Juan Isidro de la Cruz Frías, de 59 años, señalado como un falsificador, en una vivienda del sector Villa Progreso, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0003729.

Dijo que durante la intervención, las autoridades incautaron 538 carnés falsos que simulaban pertenecer a instituciones policiales, militares y organizaciones afines, así como gorras, uniformes, insignias y sellos con rangos y funciones fraudulentas.

La operación se ejecutó bajo la orden de allanamiento No. 2026-AJ0003729.

Lo ocupado Entre las evidencias ocupadas figuran gorras con insignias de general y otros rangos, indumentarias con inscripciones del "Escuadrón Especial Nacional", "Policía Comunitaria", así como material logístico alusivo a una supuesta Academia de Bomberos y al Voluntariado Nacional, entre otras entidades.También, chamarras de camuflaje militar, calcomanías (stickers) y sellos oficiales del denominado Escuadrón Especial, 10 sellos de "Policía Ciudadana" del municipio Villa Hermosa, 20 banderas nacionales, gafetes tipo academia y otros artículos utilizados para aparentar funciones oficiales.Durante el allanamiento también se ocuparon cinco radios de comunicación, una caja de cartuchos calibre .38, un cartucho calibre 12, documentación correspondiente a la "Fundación Escuadrón Especial", un cartel con la leyenda "Escuadrón Especial Nacional Inc.", así como tres cédulas de identidad a nombre del detenido.

El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fines de investigación y sometimiento a la justicia conforme a la ley.