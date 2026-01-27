Organizaciones del Cibao anuncian marcha vehicular contra minería en la Cordillera Septentrional

Comunitarios del Cibao se unen en marcha vehicular contra minería, buscando proteger el medio ambiente. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Representantes de organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas de varios distritos municipales del Cibao anunciaron este martes que realizarán una marcha vehicular en rechazo a proyectos de exploración minera en la Cordillera Septentrional.

El anuncio fue hecho por el colectivo Unidos Somos Más, que agrupa a moradores de Río Grande, San Francisco de Jacagua, Pedro García y Yásica Arriba, junto a sacerdotes, juntas de vecinos, asociaciones de ganaderos y la Sociedad Ecológica del Cibao.

De acuerdo con lo expresado por los voceros, la marcha está programada para este miércoles 28 de enero, a partir de las 8:00 de la mañana, saliendo desde la Circunvalación Norte en su intersección con la autopista Duarte, con dirección al centro de Santiago.

Los comunitarios aseguraron que la movilización será pacífica y abierta a la participación de comunidades rurales de Santiago y Puerto Plata.

Te puede interesar Gobierno: concesión en la cordillera Septentrional es de exploración, no de explotación

Durante la lectura del comunicado, los representantes manifestaron su preocupación por el impacto ambiental que, según indicaron, tendría la actividad minera en la Cordillera Septentrional, zona que consideran vital para el abastecimiento de agua y la sostenibilidad de la vida rural.

Asimismo, llamaron a la población a solidarizarse con la protesta encendiendo las luces de sus vehículos entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, como forma simbólica de respaldo a las comunidades que se oponen a la explotación minera.

Solidaridad con otras comunidades

Los organizadores también expresaron su solidaridad con comunidades del sur del país, en especial San Juan de la Maguana, y con el municipio Restauración, en la provincia Dajabón, donde, según afirmaron, se enfrentan situaciones similares.

Durante el encuentro, los voceros insistieron en que las comunidades no han otorgado el denominado "permiso social" para la ejecución de proyectos mineros y advirtieron que continuarán realizando acciones de protesta si no son escuchados por las autoridades.