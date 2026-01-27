Senasa redujo en RD$1,034 millones su déficit acumulado en 2025, informa su director

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) logró reducir de manera preliminar en RD$1,034 millones su déficit acumulado durante el año 2025, como resultado de un proceso de revisión financiera, reorganización institucional y fortalecimiento de los controles administrativos, informó su director ejecutivo, el doctor Edward Guzmán.

El funcionario explicó que, al asumir la dirección de la institución, se encontró con una situación compleja en materia de información y registros financieros, caracterizada por debilidades significativas en el sistema de datos.

Esta situación obligó a un proceso de reconstrucción de la información para determinar con mayor precisión el déficit real, que ascendía aproximadamente a RD$14,700 millones.

Como resultado de este proceso de ordenamiento y depuración financiera, el cierre preliminar de 2025 refleja una reducción de RD$1,034 millones sobre el déficit acumulado.

Guzmán precisó que esta cifra deberá ser validada de manera definitiva una vez concluya la carga total de los estados financieros, prevista para mediados del mes de febrero.

Servicios garantizados

Guzmán reiteró que, pese a la situación financiera heredada, los servicios de salud no se han detenido y el Seguro Nacional de Salud ha continuado garantizando la cobertura a sus afiliados, conforme a los distintos regímenes que administra.

Destacó además que existe una comunicación constante y una sinergia permanente con el Servicio Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de fortalecer la red pública hospitalaria y asegurar una atención oportuna y de calidad a la población afiliada.

En ese sentido, aclaró que ningún hospital presenta retrasos en los pagos, y que SeNaSa cuenta con un plan para aumentar el monto mensual actual destinado a primer nivel de atención, el cual asciende a RD$110 millones, como parte del proceso de consolidación y fortalecimiento de la red pública de servicios de salud.

Asimismo, reiteró el compromiso institucional de que, en los casos en que un servicio no pueda ser brindado dentro de la red pública, SeNaSa garantiza la atención a través de prestadores privados, asegurando la continuidad de la cobertura a los afiliados.

Depuración y control interno

Como parte del proceso de reorganización institucional y uso más eficiente de los recursos, el director ejecutivo informó que SeNaSa canceló más de 60 códigos de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) de la red privada, principalmente en el régimen subsidiado, tras procesos de revisión técnica y administrativa.

Estas medidas, explicó, buscan garantizar mayor transparencia, fortalecer los controles internos y asegurar una mejor calidad en la prestación de los servicios a los afiliados.

Farmacias y plataforma tecnológica

Con relación a las plataformas de beneficios farmacéuticos, Guzmán explicó que en el sistema nacional existen 17 Administradoras de Riesgos de Salud, de las cuales 16 operan mediante intermediarios tecnológicos.

Indicó que en agosto de 2025 la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) otorgó un plazo de 90 días para lanzar un nuevo proceso de contratación, el cual fue cancelado recientemente debido a que SeNaSa se encuentra desarrollando su propia plataforma tecnológica, con la que se convertiría en la segunda ARS del país en operar con sistema propio.

