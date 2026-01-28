DASAC crea nuevas unidades para mejorar la asistencia social del país

El director general de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, durante una reunión con el equipo de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) anunció este miércoles la creación de nuevas unidades especializadas, con el objetivo de fortalecer los programas sociales y mejorar la eficiencia de los servicios que ofrece a nivel nacional.

El director general de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que las medidas forman parte de un plan de fortalecimiento institucional orientado a ampliar la cobertura de la asistencia social y garantizar una respuesta más rápida a las necesidades de las comunidades vulnerables.

Como parte de la iniciativa, la DASAC pondrá en marcha operativos diarios de atención integral en distintas zonas del país, a fin de ofrecer soluciones oportunas y coordinadas a los hogares de menores ingresos.

Unidad de Atención Rápida

Entre las nuevas dependencias figura la Unidad de Atención Rápida, que estará a cargo del subdirector José Acosta Saldaña y tendrá la misión de responder de manera inmediata a casos sociales urgentes que requieran intervención directa del Estado.

Según explicó Féliz Arbona, esta unidad canalizará situaciones reportadas a través de medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales, incluyendo las redes sociales, utilizadas para identificar casos de vulnerabilidad en tiempo real.

También fue creada la Unidad de Seguimiento a la Entrega de Almacén y Alimentos Cocidos, bajo la coordinación del subdirector Francisco Moreta, así como la Unidad de Supervisión de Comedores Comunitarios a Nivel Nacional, que estará dirigida por el subdirector Gerardo Vásquez.

En el plano regional y operativo, el subdirector Francisco García coordinará las acciones de la DASAC en la región Cibao Norte; la subdirectora Luz Estrella asumirá la coordinación operativa nacional; mientras que José Perdomo continuará como enlace y coordinador de los servicios que se ofrecen en los centros penitenciarios del país.

El titular de la institución indicó que estas acciones se enmarcan en la política social del Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, orientada a garantizar mayor bienestar y asistencia oportuna a las familias de escasos recursos.