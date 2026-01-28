Idoppril inaugura oficina en Puerto Plata para fortalecer atención a afiliados

El director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, corta la cinta que deja inagurada la nueva sede de la institución en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) inauguró una nueva oficina en Puerto Plata, con el objetivo de fortalecer la atención, la prevención y la protección de trabajadores y empleadores afiliados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL).

El director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, informó que en Puerto Plata están registradas 3,458 empresas, de las cuales 1,185 han reportado casos ante la institución, lo que —dijo— evidencia la necesidad de contar con una oficina que permita ofrecer respuestas más ágiles y eficientes.

Burgos destacó que durante los años 2024 y 2025 el Idoppril recibió en esta demarcación 3,621 notificaciones por accidentes laborales y enfermedades profesionales, cifras que reflejan la importancia de reforzar las acciones de prevención y el acompañamiento a los trabajadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/whatsapp-image-2026-01-28-at-184057-b62be6fd.jpeg El titular de la entidad, Agustín Burgos, habla durante el acto inaugural. (FUENTE EXTERNA)

Indicó, además que en ese mismo período la institución destinó 145.0 millones de pesos en gastos de salud y 64.2 millones en pagos por licencias de incapacidad temporal, recursos que impactaron de manera directa en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

Compromiso institucional

"La apertura de esta oficina representa la continuidad de un proyecto orientado a elevar la calidad de los servicios que brindamos a nuestros afiliados y a fortalecer la prevención de riesgos en los entornos laborales", expresó.

El funcionario explicó que la nueva dependencia forma parte de los lineamientos del Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, dirigidos a acercar los servicios públicos a la ciudadanía y garantizar atenciones más humanas y de mayor calidad.

Agregó que con esta apertura el Idoppril reafirma su compromiso de cumplir con las disposiciones legales que rigen la protección y asistencia de los trabajadores dominicanos.