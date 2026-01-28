×
Hombre amenazó con dañar el metro y la Policía lo apresa en Santo Domingo

El detenido fue identificado como Rafael Santana Mirely, de 39 años

    Expandir imagen
    Hombre amenazó con dañar el metro y la Policía lo apresa en Santo Domingo
    Sede de la Policía Nacional. (ARCHIVO/DL)

    Fue apresado este miércoles un hombre que amenazó con  causar daño al sistema de transporte Metro de Santo Domingo a través de una publicación en una red social, informó la Policía Nacional.

    La entidad identificó al arrestado como Rafael Santana Mirely, de 39 años, residente en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

    En una nota de prensa, el cuerpo del orden indicó que el apresamiento se produjo tras un operativo focalizado realizado en los sectores Libertador de Herrera y Las Mercedes de Los Alcarrizos, luego de que los organismos de inteligencia recibieran información sobre una publicación en la que el hoy detenido amenazaba con cometer actos violentos contra instalaciones del Metro, señalando supuestos motivos de carácter personal y realizando manifestaciones que generaron alarma pública.

    Familia colaboró

    Dijo que, como parte del proceso investigativo, fue entrevistada una familia del detenido, "quien colaboró con las autoridades, todo ello en presencia del Ministerio Público".

    "Posteriormente, Santana Mirely fue conducido a la sede central de Dintel, donde permanece bajo custodia para fines de investigación, mientras se profundizan las indagatorias correspondientes y se procede conforme a lo establecido por la ley", indica el despacho de prensa de la Policía.

    El apresamiento de Rafael Santana Mirely fue ejecutado a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) en coordinación con el Ministerio Público.

