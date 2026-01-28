Embajadora de EE. UU. en RD resalta potencial del Cibao para atraer inversión y fortalecer comercio

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, afirmó este martes en Santiago que la seguridad económica y la seguridad nacional son "dos caras de la misma moneda" y defendió una agenda de cooperación con el país basada en soberanía, control fronterizo, fortalecimiento del comercio y atracción de inversiones, en el marco del almuerzo-conferencia anual de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago

En su primera visita oficial a la llamada Ciudad Corazón desde que asumió el cargo, Campos subrayó el peso del Cibao como uno de los motores productivos del país, con un tejido económico sustentado en la manufactura, las zonas francas, la agroindustria, la logística y las exportaciones.

En su segundo discurso como embajadora, Francis dijo que la estabilidad institucional, la seguridad y el estado de derecho son condiciones indispensables para que las fábricas operen, las inversiones fluyan y el empleo crezca.

Estrategia de Seguridad Nacional

La diplomática enmarcó su mensaje en la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, que, según explicó, prioriza el Hemisferio Occidental, el combate al crimen transnacional, al narcotráfico y al lavado de activos, así como el fortalecimiento de socios "confiables" en la región.

En ese contexto, calificó a la República Dominicana —y de manera particular al Cibao— como un aliado estratégico clave para Estados Unidos.

Campos defendió con énfasis la política de soberanía y control migratorio, y valoró la posición del Gobierno dominicano de no adherirse a iniciativas internacionales que, a su juicio, promueven un enfoque de "fronteras abiertas".

Al referirse a la crisis haitiana, expresó preocupación por su impacto regional, pero sostuvo que cualquier solución debe combinar un enfoque humanitario con medidas firmes de protección fronteriza.

Oportunidades económicas en la región

En ese punto, saludó la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de una extensión por tres años de los programas comerciales HOPE/HELP para Haití, al considerar que, si se implementan correctamente, pueden contribuir a la estabilidad económica de ese país, reducir la presión migratoria irregular y beneficiar indirectamente a la economía dominicana, en especial a las zonas francas y a la logística del norte.

La embajadora también destacó las oportunidades que se abren para la región con las tendencias de nearshoring y friend-shoring, que buscan acercar las cadenas de suministro a países aliados. Señaló que Santiago, La Vega y Puerto Plata están bien posicionadas para atraer manufactura avanzada, dispositivos médicos, agroindustria y, a futuro, incluso componentes tecnológicos.

Campos recordó que Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de inversión extranjera directa en la República Dominicana y aseguró que, bajo su gestión, la embajada continuará promoviendo una relación económica "práctica y no politizada". Concluyó afirmando que "America First no significa America Alone" y que cuando los socios prosperan, ambos países se benefician