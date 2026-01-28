República Dominicana participará por primera vez en el Swat Challenge Dubái 2026

El país estará representado en el Swat Challenge Dubái 2026 por tres equipos oficiales, integrados por ocho miembros. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional de la República Dominicana participará por primera vez en el SWAT Challenge, uno de los desafíos tácticos internacionales más reconocidos del mundo, organizado por la Policía de Dubái.

Se celebrará del 7 al 11 de febrero de 2026 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con la participación de más de 48 países.

El país estará representado por tres equipos oficiales, integrados por ocho miembros cada uno: SWAT, Operaciones Especiales y Lince, unidades altamente especializadas que enfrentarán exigentes pruebas tácticas, físicas y operacionales.

El equipo SWAT será comandado por el general Jhonny Soto Abreu; el de Operaciones Especiales, por el teniente coronel Zaya Vicente Ulbán; y el equipo Lince, por la capitana Yokainy Elizabeth Díaz Ramírez.

¿Qué es el SWAT Challenge?

Es una competencia internacional de unidades tácticas y fuerzas especiales en la que participan equipos policiales y de seguridad de decenas de países.

Su objetivo es evaluar y comparar capacidades operativas reales en escenarios similares a los que enfrentan estas unidades en misiones de alto riesgo.

¿En qué consiste?

Los equipos compiten durante varios días en pruebas que incluyen:

Tiro táctico y precisión en distintos escenarios

Rescate de rehenes

Intervenciones urbanas y manejo de situaciones críticas

Pruebas físicas extremas

Toma de decisiones bajo presión

Trabajo en equipo y coordinación operativa

Cada equipo es evaluado por jueces internacionales, que miden tiempo, precisión, estrategia, disciplina y seguridad.

¿Quiénes participan?

Participan unidades SWAT y fuerzas especiales de:

Policías nacionales

Fuerzas armadas

Cuerpos antiterroristas

Han competido equipos de Estados Unidos, Europa, Asia, Medio Oriente, África y América Latina.

¿Por qué es importante?

El SWAT Challenge funciona como un espacio de entrenamiento y evaluación internacional, plataforma de intercambio de buenas prácticas y medición del nivel operativo de cada unidad frente a estándares globales. No es un evento deportivo, sino una competencia técnica y profesional enfocada en operaciones reales de seguridad.

Te puede interesar Video | Policía despliega hasta Linces y Swat en la Zona Colonial para evitar "teteos"

Compromiso de la Policía con la modernización

Una nota de prensa de la Policía Nacional indica que la presencia dominicana en el SWAT Challenge Dubái 2026 reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de buenas prácticas y la proyección internacional de la entidad.

Un comunicado de prensa establece que esta participación histórica es resultado de las gestiones de cooperación internacional lideradas por el coronel Roenny Cataño Martínez, director de Cooperación y Relaciones Internacionales, con la autorización del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.