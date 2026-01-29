Así se instalaría el cable submarino que conectaría los sistemas eléctricos de RD y Puerto Rico

El Proyecto Hostos busca añadir 500 megavatios al sistema eléctrico de Puerto Rico. ( IMAGEN DE REFERENCIA PUBLICADA POR CARIBBEAN TRANSMISSION DEVELOPMENT COMPANY (CTDC) )

La República Dominicana y Puerto Rico proyectan un ambicioso proyecto energético que busca interconectar las redes eléctricas entre ambas islas mediante un cable submarino, un plan que conlleva un exhaustivo estudio del terreno antes de cualquier instalación en el fondo marino.

Ante la pregunta sobre cómo podría instalarse ese cable eléctrico, la empresa encargada del plan, Caribbean Transmission Development Company (CTDC), explica los detalles técnicos que conllevan este tipo de proyectos, asegurando que el primer paso es realizar un estudio de la ruta propuesta, para determinar el mejor camino para el cable y evaluar cualquier obstáculo o desafío que necesite ser abordado.

Luego, el cable se fabrica, considerando los requisitos específicos de la ruta, incluyendo el tipo y la cantidad de armadura de cable necesaria para proteger contra posibles daños de equipos de pesca u otras fuentes.

Se tiende en el fondo del mar

El cable se tiende en el fondo del mar a lo largo de la ruta determinada por el estudio, lo cual se puede hacer utilizando un barco de tendido de cables con equipo especializado para manejar y tender el cable, de acuerdo a un informe de la empresa.

Para proteger el cable de daños de equipos de pesca u otras fuentes, puede ser enterrado bajo el fondo marino utilizando equipos de arado de chorro a propulsión.

Luego, los extremos del cable se conectan entonces al equipo costero y a cualquier equipo submarino, como repetidores o unidades derivadas, que puedan ser necesarios para que el cable funcione según lo previsto.

Tras esto, el cable se verifica para asegurar que funciona correctamente y que sus conexiones son seguras.

CTDC asegura que la instalación de un cable submarino es un proceso complejo que requiere equipo especializado y personal experimentado para asegurar que el cable se instale de manera segura y efectiva.

Toda la instalación de un cable submarino de estas características es un proceso especializado que se ejecuta en varias etapas.

¿Y cómo se monitorea o repara?

La compañía recuerda que, si bien los cables submarinos están diseñados para resistir las fuerzas y movimientos normales del entorno marino, pueden ser vulnerables a daños causados por desastres naturales extremos y otros fenómenos oceánicos.

Por esta razón, el proyecto contempla un monitoreo y mantenimiento continuo para minimizar el riesgo de daños por estos eventos.

Los cables submarinos se pueden inspeccionar utilizando vehículos operados a distancia (ROVs, por sus siglas en inglés) o vehículos submarinos autónomos (AUVs, por sus siglas en inglés) para detectar daños u otros problemas.

Si se detecta una falla, podría ser necesario reparar el cable. Esto puede implicar entrelazar el cable para evitar la sección afectada o reemplazar el segmento de cable dañado.

Proyecto Hostos

La iniciativa, denominada Proyecto Hostos, en honor al intelectual Eugenio María de Hostos, contempla la instalación del cable submarino de alta tensión entre ambos territorios, separados por aproximadamente 160 kilómetros.

El proyecto permitirá añadir hasta 500 megavatios (MW) al sistema eléctrico de Puerto Rico, lo que representaría cerca de una sexta parte de la demanda eléctrica de la isla en horas pico.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la estabilidad energética, facilitar el intercambio de electricidad entre ambas islas y fortalecer la seguridad del sistema eléctrico regional.