La Digecog recibe medalla de oro en el Premio Iberoamericano de la Calidad

La estatuilla del Premio Iberoamericano de la Calidad, galardón recibido por la Digecog por su excelencia en la gestión pública. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) fue galardonada con la medalla de oro en la XXVI edición del Premio Iberoamericano de la Calidad, uno de los principales reconocimientos regionales en materia de excelencia en la gestión pública.

Mediante una nota de prensa, la institución señaló que este logro posiciona a la República Dominicana como referente de buenas prácticas en el ámbito iberoamericano, fortaleciendo la confianza, la credibilidad y la proyección internacional del Estado dominicano.

Visión estratégica

"La visión estratégica, la dedicación y el trabajo en equipo mantienen a la Digecog como un referente en la gestión pública de calidad", expresó el director general de la institución, Rómulo Arias Moscat, quien recibió el galardón durante una ceremonia celebrada en Madrid, España.

El Premio Iberoamericano de la Calidad es gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq) y está adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La Digecog cuenta con certificaciones internacionales que avalan sus sistemas de "calidad, transparencia y cumplimiento normativo".