Madre de Brianna Genao no ha recibido actualizaciones sobre el caso de desaparición

Yésica González madre de la menor desaparecida en Imbert Puerto Plata, no ha recibido información actualizada sobre el curso de la investigación. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Yésica González, madre de la niña Brianna Genao González, desaparecida desde la tarde del 31 de diciembre de 2025, informó que en los últimos días no ha recibido información actualizada por parte de las autoridades sobre el curso de la investigación.

"Aún no nos han dado ninguna actualización. Ellos se presentan a la búsqueda, son pocos, pero se presentan", expresó González en una conversación con Diario Libre.

Acciones oficiales y estado de la investigación

Brianna, de tres años de edad, lleva 29 días desaparecida desde que fue vista por última vez en la comunidad Barretina, del municipio Imbert, provincia Puerto Plata.

Se recuerda que el pasado miércoles, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que la investigación del paradero de la niña continúa en curso.

"La investigación no se ha cerrado", comentó Fadul durante una entrevista en el programa ´Hoy Mismo Matinal´, que se transmite por Color Visión.

En el marco de la investigación, los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) concluyeron su participación directa en la zona de búsqueda tras agotar las labores consideradas prioritarias en esa fase del proceso.

Al confirmar la información publicada por Diario Libre, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que, aunque los técnicos del FBI ya no se encuentran en el terreno, el organismo estadounidense continúa colaborando con las autoridades dominicanas en labores de análisis e inteligencia.

Además del FBI, la investigación cuenta con el apoyo de la Interpol, donde Brianna Genao Rosario figura registrada en el sistema como persona desaparecida, lo que permite ampliar el alcance de las alertas y los procesos de cooperación internacional.