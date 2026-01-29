"Nunca pensé que una hija me iba a matar a la otra": una tragedia entre hermanas en SFM

Velatorio de Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años y ultimada por su hermana. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

"Yo nunca pensé que una hija mía iba a matar a la otra", así describió Kersi Anyelina de Jesús la tragedia que marcó a su familia la noche del miércoles, cuando su hija menor, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años, murió tras recibir heridas de bala ocasionadas por su hermana mayor, Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años.

La homicida se entregó a las autoridades la tarde del jueves en La Vega, luego de permanecer prófuga por la muerte de Ceballos, hecho ocurrido en el sector Taína, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

De acuerdo con la versión ofrecida por la progenitora, el incidente se produjo durante una discusión que involucró al esposo de la menor, identificado como Manuel. En medio del conflicto, la adolescente intentó intervenir, lo que derivó en una confrontación entre las hermanas.

"Ella iba a pelear con el esposo de mi niña. Mi niña se metió a desapartar y la situación se salió de control", explicó la mujer en una conversación con Diario Libre.

Según su testimonio, durante el altercado la menor tomó un colín, mientras que la hermana mayor buscó un arma de fuego.

"Ella nunca pensó que su hermana la iba a matar... Mi bebé estaba comenzando a vivir. Yo la fui a buscar al hospital para llevarla a la clínica, pero cuando llegué ya estaba muerta", añadió la madre de ambas.

La mujer aseguró que entre sus hijas no existían conflictos previos de gravedad, asegurando que mantenían una relación cercana, con desacuerdos propios de la convivencia familiar.

"Ellas se llevaban bien. A veces discutían como hermanas, pero eran solo palabras. Ellas se querían", afirmó.

Entre los recuerdos vividos por las hermanas, destacó el último cumpleaños de la menor, cuando su hermana mayor la sorprendió en la escuela con flores y un pastel.

"El otro año ella cumplió años y la grande fue a la escuela, le llevó flores y un bizcochito. Ella se pusieron a llorar", contó con nostalgia la madre

De Jesús cuestionó la reacción de quienes presenciaron el hecho, puesto que nadie intervino para evitar que la confrontación escalara.

"Había personas mirando, pero nadie bajó ni fue a buscarme", dijo con notable impotencia.

En ese mismo sentido se expresó Rafael Almánzar, tío de las jóvenes, quien criticó que algunos testigos se limitaran a grabar la escena con sus teléfonos móviles en lugar de mediar.

"En vez de intervenir, se enfocaron en hacer videos", señaló.

Por su parte, Ankelsy Valerio de Jesús, se entregó la tarde del jueves a la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega, luego de permanecer prófuga de la justicia.

La joven ofreció declaraciones en las que aseguró que nunca tuvo la intención de causarle daño a su hermana menor.

"Yo nunca quise hacerle daño a mi hermana. Yo sería incapaz de eso", manifestó.

Según su versión, la discusión se originó por presuntos maltratos que sufría la adolescente.

"Discutimos porque él golpeó a mi hermana delante de mí. Ella ya me había dicho varias veces que la había golpeado", afirmó.

Valerio de Jesús sostuvo que su intención era enfrentar a su cuñado.

"Nunca fui a atacar a mi hermana directamente. Fui donde estaba él, y cuando ella vio que iba a disparar, entró como un escudo", declaró la joven que explicó que se siente arrepentida por lo ocurrido.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo el disparo que causó la muerte de la adolescente y establecer responsabilidades conforme a la ley.

Mientras avanzan las pesquisas, en el sector Taína persiste el impacto de una tragedia que dejó a una menor fallecida y a una familia marcada por un conflicto que terminó en tragedia.i