El médico detenido el lunes 26 de enero por la Policía Nacional dentro del Hospital Infantil Robert Reid Cabral habría agredido a la señora Yocasta Sena mientras sostenía a su bebé en brazos, según denunció la mujer.

Tras la supuesta agresión, Sena llamó al sistema de emergencias 9-1-1, y, al centro médico acudieron agentes policiales que detuvieron al pediatra y lo condujeron esposado al destacamento Plan Piloto, ubicado en el Distrito Nacional.

Según su relato, el doctor Cristian José Díaz la habría sacado del área de Emergencias sujetándola por la nuca y empujándola con fuerza.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) salió ayer miércoles en defensa de su afiliado. Afirmó que la denuncia de la señora es falsa, acusó a los agentes de exceso policial y solicitó que se realice una investigación al respecto.

De acuerdo con lo narrado por Sena, el pediatra habría perdido la paciencia ante su insistencia en que su hija, de dos meses, fuera atendida en el área de Emergencias y no por consulta como le indicaban.

La mujer, de 34 años, relató que en ese momento se sintió atemorizada ante la posibilidad de que el médico la golpeara, por lo que se volteó y abrazó a la niña.

La bebé nació prematura y presentaba un cuadro de vómito y diarrea que la preocupaba y la hacía entender que era necesaria la atención inmediata.

Hace dos semanas recibió tratamiento por amebiasis, pero los síntomas que calmaron los medicamentos habían vuelto.

"Me empuja con todo y bebé"

"Él se me acerca y lo que hace es que me agarra por la nuca y me empuja con todo y bebé. De ahí salí gritando y le pregunté a otros pacientes que si habían visto lo que él me hizo. Nerviosa y casi gritando llamé al 911", narra.

Aunque el apretón no dejó una marca visible, dice que le quedó la sensación de la presión de la mano en los músculos del cuello.

La madre llamó al 911 y enseguida se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes apresaron al hombre y lo llevaron al destacamento del Plan Piloto, pero lo liberaron en la noche para que fuera a dormir a su casa y regresara al otro día en la mañana a enfrentar la acusación.

Un testigo del arresto contó a Diario Libre que, al llegar a la estación policial, el hombre se resistía a permanecer en el lugar y mostraba una conducta agresiva. Advertía a los agentes que ellos iban a tener que darle un tiro porque él iba a pararse y salir del lugar sin importar las consecuencias.

Al día siguiente, fue al destacamento y de allí lo condujo una patrulla a la fiscalía barrial del Ensanche La Paz, sin esposas. El galeno no quiso responder a la solicitud de este periodista de que explicara su visión de lo ocurrido.

El fiscal Julio Saba Encarnación decidió descartar una acción judicial y lo liberó. El médico volvió al lugar el miércoles, así como otros colegas y enfermeras que acudieron a declarar.

"Yo necesito justicia por mi caso porque yo me pude haber caído con mi hija y darme un golpe o ella. Y esto es un abuso porque uno va a un hospital porque uno no tiene recursos, pero uno quiere salud para sus hijos", reclamaba Yocasta Sena.

Las evidencias La señora dijo a Diario Libre que el hospital presentó imágenes de las cámaras de seguridad de afuera, pero no las de adentro donde se pueda ver el momento del incidente. Esto coincide con lo dicho por el CMD en cuanto a que "las cámaras de seguridad del hospital mostraron que la denunciante entró y salió libremente del área de consulta, mientras el médico continuaba brindando atención a otros pacientes". El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, solicitó que se investiguen a los agentes involucrados, no así al médico señalado como supuesto agresor. Calificó el apresamiento como una grave violación a la dignidad humana y profesional y un atropello. También criticó que los policías entraran al área de emergencia sin orden judicial ni coordinación con las autoridades hospitalarias.