Víctimas de estafaba inmobiliaria reclaman agilizar extradición de imputadas

Víctimas del caso de la presunta estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelado por el Ministerio solicitaron a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores agilizar los trámites de extradición de las imputadas Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, a fin de que enfrenten la justicia dominicana.

Ivelisse Reyes, Ruth Pérez, Denia del Rosario, Carmen Santana, Andreína Santana, Jeannine Hernández y Aridio Novas hicieron el pedido en un documento de prensa.

Cronología y estado actual de las imputadas

Las afectadas recordaron que Ortiz Nova fue arrestada el 14 de febrero de 2025, mientras que Belfon Arismendi fue detenida en octubre del mismo año.

Sin embargo, señalaron que, pese al tiempo transcurrido, ambas continúan fuera del país sin haber sido presentadas ante los tribunales dominicanos.

Reclamos y expectativas de las afectadas

Indicaron que la dilación en estos procesos ha generado incertidumbre y preocupación entre las víctimas, quienes aseguran haber esperado durante años el avance del caso.

No obstante, reiteraron su confianza en las instituciones del sistema de justicia y en el respeto al debido proceso.

"No buscamos interferir con el curso legal, solo pedimos que las extradiciones se agilicen para que la justicia no se diluya con el paso del tiempo", expresaron en un comunicado.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades a continuar fortaleciendo la cooperación internacional con la Fiscalía de Colombia, para que casos de alto impacto social como este puedan avanzar con la celeridad que ameritan.

Las víctimas insistieron en que su reclamo no responde a intereses particulares, sino al legítimo deseo que se esclarezcan los hechos, se establezcan responsabilidades y se sienten precedentes que eviten la repetición de este tipo de delitos en el país.