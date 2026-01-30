Presidente Abinader fortalece ETED y crea EMT para modernizar energía y transporte

Con el Decreto 60-26, Abinader dispuso la creación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Mediante los decretos 55-26 y 60-26, del 30 de enero de 2026, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la reestructuración de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la creación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), con el objetivo de mejorar la eficiencia, calidad y sostenibilidad de los servicios de transmisión eléctrica y transporte masivo.

El Decreto 55-26 fortalece institucionalmente a la ETED como empresa pública estratégica, preservando su continuidad jurídica y patrimonial, incorporando estándares modernos de gobernanza, mayor autonomía técnica y mecanismos de rendición de cuentas, en consonancia con la transición energética y la digitalización de la infraestructura.

Por su parte, el Decreto 60-26 crea la EMT en sustitución de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), separando las funciones de operación y mantenimiento del transporte masivo —a cargo de la nueva empresa— de las labores de desarrollo de infraestructura, que recaen en el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) .

La medida contempla la supresión ordenada de la OPRET, garantizando continuidad del servicio, protección del personal y una transición institucional sin impacto para los usuarios.

Con estas decisiones, el Gobierno reafirma su compromiso con la modernización del Estado y la mejora de los servicios públicos, en apoyo al desarrollo económico y social del país.

