Archivo de Epstein revela condenado por abuso sexual en Haití creó organización en RD

Michael Karl Geilenfeld, un exhermano de los "Hermanos Misioneros de la Caridad", condenado a 210 años de prisión por abuso sexual en orfanato que fundó en Haití. ( FUENTE EXTERNA )

Michael Karl Geilenfeld, el estadounidense condenado en 2025 por abuso sexual a niños de un orfanato en Haití, fundó una institución para dar apoyo a adultos y niños en situación de vulnerabilidad en la República Dominicana, de acuerdo con uno de los documentos liberados este viernes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso de Jeffrey Epstein.

El condenado, conocido como un exhermano de los "Hermanos Misioneros de la Caridad", operaba a través de la Familia San José de Haití, organización sin fines de lucro que alimentaba, daba alojamiento y educación a niños discapacitados y desfavorecidos en ese país.

Geilenfeld, quien deberá cumplir 210 años en prisión, también creó "Casa de los Dos Ríos", situada en Higüey, provincia La Altagracia, a través de la cual proporcionaba ayuda alimentaria, financiera y educativa a familias pobres de la zona.

El informe de 80 páginas revela que un "autoproclamado periodista" llamado Paul Kendrick develó en 2011 casos de abuso sexual de Geilenfeld contra menores de edad en las organizaciones que había fundado.

El documento pertenece a uno de los tres millones de archivos desclasificados por las autoridades federales y corresponde a una demanda de reclamación por daños y perjuicios que Michael Karl Geilenfeld había interpuesto contra la presidenta de International Children's Rights Advocates Society, Inc., Valerie Dirksen, el 9 de marzo de 2021, ante el Tribunal Estatal del Condado de Gwinnett, Estado de Georgia.

En la demanda, Geilenfeld argumentaba que: "Alrededor de 2011, un autoproclamado ´periodista´ llamado Paul Kendrick comenzó a publicar numerosas declaraciones difamatorias contra el demandante Michael Geilenfeld y las organizaciones mencionadas anteriormente, afirmando falsamente que el demandante abusó sexualmente de niños".

Entre las evidencias para sustentar su demanda, Geilenfeld citó decenas de publicaciones y comentarios de Valerie Dirksen realizados a través de Facebook, donde, además de mencionar a Epstein, afirma que el estadounidense fue dejado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, por las autoridades dominicanas, porque los federales "no quisieron recogerlo".

Condena 2025

Un jurado federal en Miami declaró culpable a Michael Karl Geilenfeld en 2025 por abusar sexualmente de varios menores en el orfanato que fundó y dirigió en Haití.

Geilenfeld, de 73 años, fue hallado culpable de siete delitos cometidos entre 2005 y 2010, incluidos viajar al extranjero con fines sexuales ilícitos y abuso sexual en un país extranjero.

Seis víctimas testificaron en el juicio, junto con otras cuatro que no formaban parte de los cargos. La sentencia se dictará el 5 de mayo. La investigación fue realizada por el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) y el FBI, y el caso fue llevado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.