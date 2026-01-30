Centro de capacitación de ciegos anuncia cierre temporal por deterioro estructural en Santiago

Fachada del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci), cerrado de forma temporal por deterioro estructural. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci) informó el cierre temporal de sus operaciones a partir de este viernes, debido al grave deterioro estructural del local donde funciona, condición que representa un riesgo para la seguridad de las personas que acuden diariamente a recibir servicios.

La directora general de la institución, Ana García explicó que la medida responde a un criterio estrictamente preventivo, con el objetivo de salvaguardar la vida humana y evitar situaciones lamentables.

García señaló que las condiciones actuales de la edificación hacen inviable la continuidad de las labores hasta que se garantice un espacio adecuado y seguro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-30-at-20609-pm-aca98830.jpeg Grietas visibles en una de las columnas del Cecapci, evidenciando el deterioro de la edificación. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

La directora también indicó que las autoridades del Ministerio de Educación en Santiago han mantenido comunicación constante con la directiva de Cecapci.

"Actualmente se encuentran realizando gestiones para la asignación de un local alternativo, proceso que requiere tiempo y el cumplimiento de los procedimientos establecidos", expresó la representante de la organización.

Cierre afecta a decenas de personas

El cierre del centro afecta de manera directa a decenas de personas con discapacidad visual, estudiantes del sistema educativo público de la Regional de Educación de Santiago, así como de otras provincias del Cibao Norte, entre ellas Montecristi y La Vega, quienes reciben en el establecimiento servicios gratuitos de evaluación, orientación, terapias, capacitación e inclusión laboral.

El centro recordó que es uno de los pocos que ofrece de manera gratuita evaluaciones y terapias especializadas, además de acompañamiento a docentes y familias, por lo que la suspensión de los servicios impacta de forma significativa los procesos educativos, terapéuticos y de inclusión social de esta población.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-30-at-20609-pm-1-f2a46bfb.jpeg Columna con daños estructurales que representan un riesgo para usuarios y personal del centro. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Ante la urgencia de la situación, la directiva del centro advirtió que, de no recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades, se vería en la necesidad de iniciar una jornada pacífica de protesta a partir del lunes 16 de febrero, frente al Palacio Nacional, con el propósito de solicitar el apoyo del presidente de la República para una solución inmediata.

Cecapci precisó que cualquier manifestación se desarrollaría de manera cívica, respetuosa y pacífica, y que su único objetivo es visibilizar una problemática que afecta a una población históricamente vulnerable que no puede quedar sin acceso a servicios esenciales.