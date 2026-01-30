El ITLA se mueve entre el brillo tecnológico y la sombra de la politización

Graduados del ITLA durante la investidura ordinaria celebrada el 24 de julio del 2024. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Cuando Brenda Salas se graduó en el 2011 como profesional en Desarrollo de Software en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), de inmediato consiguió empleo en una empresa industrial dominicana que, según narró, quedó "cautivada" con sus conocimientos en tecnología.

Salas estudió en el ITLA gracias a una beca del programa de educación continua del centro y su formación le ha permitido adquirir experiencia en el área industrial, en software y en el desarrollo de la ciberseguridad, además de recibir ofertas laborales internacionales que superan los 3,000 dólares en salarios.

El caso de Brenda solo es una muestra de la misma experiencia que pueden narrar miles de jóvenes dominicanos que ven en el ITLA una oportunidad para desarrollarse profesionalmente fuera de las áreas académicas comúnmente ocupadas que ofrecen las universidades dominicanas.

Sin embargo, a pesar del éxito de sus egresados, el ITLA atraviesa un episodio de contrastes. Mientras la institución celebra, a través de su portal, récords históricos de graduandos y una mayor expansión territorial, su reputación institucional es sacudida por escándalos de supuesta corrupción y la reciente destitución de su titular, Rafael Féliz García.

A pesar de las turbulencias administrativas recientes, la entidad se mantiene como uno de los motores de formación técnica en el país. Según datos de la Presidencia de la República y reportes de las graduaciones XVIII y XIX realizadas a finales de 2025, la institución ha alcanzado un acumulado aproximado de 6,519 egresados desde su fundación en el año 2000.

Solo durante el año 2025, el instituto lanzó al mercado laboral a 1,012 nuevos técnicos, que es la cifra más alta en sus 25 años de historia. Este éxito que expone la institución se traduce en que el 87 % de sus egresados logra insertarse en el mercado laboral casi de inmediato, según destaca su portal de transparencia.

Expansión y oferta

La oferta académica de la institución ha crecido para responder a las demandas, no solo de la República Dominicana, sino internacionales.

Actualmente, el instituto imparte 16 carreras técnicas, entre las que destaca la recién creada carrera de Semiconductores, impulsada tras el decreto No. 324-24 que declaró la industria de los microchips como una prioridad nacional.

El plan de estudios de la entidad incluye:

Desarrollo de Software

Inteligencia Artificial

Ciencia de Datos

Ciberseguridad

Informática Forense

Redes de Información

Multimedia

Mecatrónica

Manufactura Automatizada

Dispositivos Médicos

Energías Renovables

Diseño Industrial

Sonido

Videojuegos

Telecomunicaciones

Para llevar esta oferta a las provincias, la institución pasó de operar únicamente en su sede de Boca Chica a establecer 12 centros tecnológicos en Santo Domingo Norte (estación del Metro Mamá Tingó) y Este (Parada de la Cultura).

En el interior, la institución cuenta con extensiones en Santiago, San Francisco de Macorís, Cotuí, Bonao, San Pedro de Macorís, Nagua, Monte Plata, Pedernales y Moca.

Los escándalos

Sin embargo, a pesar de la prometedora oferta académica y de los logros del ITLA, el centro se ha visto recientemente empañado por asuntos que se escapan al ámbito educativo y que han puesto a la política por encima de la formación.

El pasado 23 de enero el presidente Luis Abinader emitió el decreto 39-26, destituyendo al rector Rafael Féliz, aunque sin explicar públicamente hasta la fecha las razones.

La medida se produjo tras denuncias sobre un presunto esquema de cobro de "cuotas políticas". Según los testimonios recogidos por la periodista Nuria Piera, se exigía a empleados de alto nivel el aporte de entre 5 y 10 % de sus salarios para financiar el movimiento político del entonces rector.

Féliz García rechazó las acusaciones mediante una carta pública del lunes, alegando que su patrimonio está justificado por préstamos bancarios y solicitando una auditoría de la Cámara de Cuentas para limpiar su nombre.

Antes de eso, en el 2024, un estudiante grabó un video en el que denunciaba varias falencias en el centro, que incluían aires acondicionados dañados, falta de agua en los bebedores, microondas inhabilitados y algunos otros daños.

El video se difundió justo a la entrada del exrector Féliz a la institución, en el 2024. Meses después, publicó un nuevo video en el que agradeció que todas las situaciones reclamadas fueron atendidas y corregidas por la administración.

Un informe preliminar de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, ejecutada entre el 17 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, determinó que el instituto se ubica en terrenos que no están registrados a su nombre y solo una pequeña porción de éstos corresponde al Estado dominicano.

El informe detalló que las instalaciones del ITLA están en un área de 70,007.97 metros cuadrados, con un valor de 109,982,884.00 de pesos correspondientes a las parcelas 479-E-1-REF-B-2 y 479-E-1-REF-B-1-RE-28-BIS.

¿Un nuevo método para designar rector?

Respecto al debate sobre la despolitización del ITLA, la exministra de Educación, Josefina Pimentel, defendió la vigencia del sistema de designación por decreto, argumentando que este nombramiento es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.

Según la exfuncionaria, el proceso no debe necesariamente someterse a un concurso, sino que depende de la "íntima convicción" del presidente, quien tiene la responsabilidad de identificar a una persona "que cumpla a cabalidad" con un perfil que combine formación académica y trayectoria probada en el área técnica.

De su lado, el economista y pasado rector del Intec, Rolando Guzmán, quien también fue miembro de la junta directiva del ITLA, plantea que la discusión de fondo no debe limitarse al dilema de "decreto o no decreto", sino a la creación de mecanismos que garanticen que la selección responda a las necesidades técnicas de la institución.

Además, advierte que la ausencia de una reglamentación formal para la selección del rector abre la puerta para que el "interés político" se imponga sobre el interés académico, lo que consideró como "un riesgo crítico para las entidades".

En su análisis, destaca que no basta con una buena selección inicial, sino que es vital implementar instrumentos de evaluación de gestión y rendición de cuentas para evitar que una administración deficiente destruya el valor institucional acumulado durante años.

El presupuesto

Para el cierre de 2025, el ITLA manejó un presupuesto ejecutado de 1,141.6 millones de pesos, según el reporte de ejecución del centro publicado en su portal.

El presupuesto de la entidad va en aumento cada año por la ampliación de las carreras, el otorgamiento de becas y las extensiones que se han creado en el interior del país. En el 2021 recibió más de 500 millones en su presupuesto, en el 2022 obtuvo 600 millones y en el 2023 se aumentó a 700 millones de pesos.

Para el ciclo 2026, la institución se beneficia de las partidas asignadas al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) dentro del Presupuesto General del Estado (Ley 99-25), orientadas principalmente a la finalización de los nuevos recintos regionales.

De acuerdo con el presupuesto estatal, el Mescyt cuenta con una partida presupuestaria de 23,276 millones de pesos.

Aún sin nuevo rector Ahora el reto para el presidente Luis Abinader es designar un nuevo rector para el ITLA e intentar limpiar la imagen del centro, en un contexto en el que la politización sigue arropando a la entidad con nombres políticos que desde ya se promueven para dirigir el que hasta ahora es un referente tecnológico en la región. La institución, hasta la fecha de publicación de este reportaje, sigue sin un titular tras la destitución de Rafael Féliz.