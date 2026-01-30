El Gobierno anuncia 500 becas académicas para servidores públicos

De izquierda a derecha: Sigmund Freund, ministro de Administración Pública; Luis Abinader, presidente de la República; y Gregorio Montero, director del Inap. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Este viernes, el Gobierno anunció una nueva cohorte de alrededor de 500 becas a servidores públicos, con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas formativos del Instituto Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

El anuncio fue realizado durante la primera reunión del Consejo Consultivo y del Consejo Académico del INAP, encabezada por el presidente Luis Abinader en la sede de la institución.

"Necesitamos una base de administración pública, de funcionarios públicos, bien educados... Porque de eso depende una administración pública general tanto con mayor eficacia y mayor eficiencia del personal humano.

El mandatario instruyó la actualización de los planes de estudio para incorporar contenidos vinculados a la innovación, las competencias digitales, la gobernanza, la ética y la integridad.

Durante el encuentro, el jefe de Estado dispuso el fortalecimiento de la plataforma virtual del INAP con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas formativos en todo el territorio nacional.

Asimismo, instruyó la actualización de los planes de estudio para incorporar contenidos vinculados a la innovación, las competencias digitales, la gobernanza, la ética y la integridad.

358 egresados de la primera cohorte

El presidente informó además que en los próximos días se realizará la graduación de 368 servidores públicos que cursaron la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, un programa financiado por el Gobierno y ejecutado en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Abinader destacó el alto nivel de interés por la formación especializada en el sector público, al señalar que más de 20,000 personas aplicaron a esta maestría, de las cuales solo 368 fueron admitidas.

Indicó que esta demanda evidencia el compromiso de los servidores públicos con su desarrollo profesional, así como la necesidad de ampliar la capacidad académica y operativa del INAP.

El mandatario afirmó que la educación en administración pública debe consolidarse como una política de Estado que trascienda los períodos gubernamentales.

Fortalecimiento del INAP

El presidente explicó que el fortalecimiento del INAP forma parte de una visión integral de reforma del Estado iniciada en 2022, tras la etapa más crítica de la pandemia.

De su lado, el director general del INAP, Gregorio Montero, calificó la visita del presidente como un hecho histórico y aseguró que marca el inicio de una nueva etapa de fortalecimiento institucional.

Montero sostuvo que todo proceso de transformación del Estado debe estar acompañado de una educación sostenida que promueva tanto la adquisición de conocimientos como un cambio de conducta en los distintos niveles de la administración pública.

En la actividad participaron la viceministra de Función Pública, Grey Peña; la subdirectora general del INAP, Rosa Camila Rivera; el subdirector de Educación a Distancia, Ángel Eduardo Familia; la subdirectora de Mejoramiento Institucional, Sonia López; el asesor del INAP, Frank González; la representante de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), Kathia Gutiérrez; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, Antonio Ciriaco, y la responsable de Gestión de la Formación del INAP, Elsa Carrasco.

