Noticias que fueron tendencia

La agenda informativa de los últimos días estuvo marcada por decisiones de alto impacto político, judicial y económico , así como por temas prácticos que afectan directamente la vida cotidiana de los dominicanos. Estas historias concentraron el mayor interés de los lectores por su alcance nacional e internacional.

Abinader advierte irá a los tribunales si Aerodom no cumple plazo en el AILA

El presidente Luis Abinader elevó el tono frente a Aerodom al advertir que el Gobierno acudirá a los tribunales si la empresa no inicia la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), cuyo primer picazo se dio en agosto de 2025.

La advertencia se produce en medio de cuestionamientos por la falta de avances visibles en una obra considerada clave para modernizar la principal terminal aérea de Santo Domingo y mejorar la competitividad del país.

Abinader recordó que la renovación del contrato con Vinci Airports estuvo condicionada a la ejecución de mejoras, incluyendo la nueva terminal, y que los retrasos ponen en entredicho el cumplimiento de esos compromisos.

El tema generó amplio debate público por el impacto del AILA en el turismo, los viajes de la diáspora y el flujo de negocios, en un contexto de crecimiento récord del tráfico aéreo.

Aerodom, por su parte, sostiene que el proyecto avanza conforme al cronograma, alegando que existen fases técnicas que no siempre son visibles, mientras el Gobierno mantiene la presión política y legal.

Según las autoridades españolas, a los presuntos implicados se les atribuyeron delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal (EFE)

Dominicano acusado de estafa en España

El caso de un dominicano acusado de estafa en España captó gran atención por su dimensión internacional y por los montos involucrados en el presunto fraude.

Las autoridades españolas imputan al acusado por un esquema que habría afectado a múltiples víctimas, utilizando mecanismos financieros y promesas falsas de inversión.

La noticia tuvo alto tráfico por el interés que generan los casos de dominicanos procesados en el extranjero y por el impacto en la imagen del país.

El expediente resalta la cooperación judicial entre España y República Dominicana en materia de delitos financieros.

El caso sigue en fase judicial, pero ya se ha convertido en uno de los más comentados en la sección internacional por su complejidad y repercusión.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. (HAROLYN GAVILÁN)

Caso Coral: MP solicitará penas de 5 a 20 años

El Ministerio Público anunció que solicitará penas de entre 5 y 20 años de prisión contra los imputados en el Caso Coral, uno de los mayores expedientes de corrupción administrativa del país.

El proceso involucra a altos exfuncionarios y militares, acusados de integrar una red que habría desviado fondos públicos mediante nóminas irregulares y contratos ficticios.

La noticia volvió a colocar el caso en el centro del debate público, reforzando el interés ciudadano en los procesos anticorrupción.

El expediente es visto como una prueba clave para la credibilidad del sistema judicial en el combate a la impunidad.

El seguimiento masivo refleja cómo los lectores mantienen alta atención a los grandes casos judiciales que marcan la agenda institucional.

El presidente Luis Abinader firma la nueva ley de contrataciones públicas. (FUENTE EXTERNA)

Nueva ley de contrataciones públicas lista para entrar en vigencia

La entrada en vigencia de la nueva ley de contrataciones públicas generó amplio interés por su impacto directo en la forma en que el Estado compra bienes y servicios.

La normativa busca fortalecer la transparencia, reducir discrecionalidad y modernizar los procesos de compras gubernamentales.

Expertos y sectores empresariales han señalado que la ley puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en contrataciones.

El tema fue ampliamente compartido por su relevancia para proveedores del Estado y para la gestión de recursos públicos.

La expectativa ahora se centra en cómo será su implementación y en si logrará los cambios estructurales prometidos.

Por primera vez, los autos fabricados en China superan a los que se producen en EE.UU. (FUENTE EXTERNA)

Cinco vehículos chinos por cada uno desde EE. UU.

El dato de que ingresan cinco vehículos chinos por cada unidad procedente de Estados Unidos se convirtió en una de las informaciones económicas más comentadas.

La tendencia refleja un cambio en el mercado automotriz dominicano, impulsado por precios más competitivos y mayor oferta de marcas asiáticas.

Consumidores muestran creciente interés por los vehículos chinos, especialmente en segmentos de bajo y mediano costo.

El fenómeno también plantea desafíos para concesionarios tradicionales y para la regulación del parque vehicular.

La noticia fue ampliamente leída por conectar con decisiones de compra, financiamiento y el futuro del mercado automotor en el país.