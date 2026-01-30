Se cumplen 30 días de la desaparición de la niña Brianna Genao González

Este viernes se cumplen 30 días desde la desaparición de la niña Brianna Genao González, ocurrida la tarde del 31 de diciembre de 2025, sin que hasta el momento se haya informado públicamente sobre avances concluyentes en la investigación.

Como parte del llamado para que el caso no quede en el olvido, el jueves, la madre de la menor, Yessica González, publicó un video en redes sociales con imágenes de Brianna, acompañado de un mensaje en el que la describe como una niña "hermosa, simpática, alegre y cariñosa".

En la publicación, la mujer expresó la angustia que vive desde el día de su desaparición y mantiene la esperanza de que la menor pueda regresar con vida junto a los suyos.

"Las palabras ya no nos salen para rogar que vuelvas, pero aún queda una luz, una esperanza viva: Dios te traerá de vuelta con tu familia. Por favor, que nuestra pequeña no quede en el olvido, como muchos niños de los que hasta hoy no se sabe nada.

Brianna merece ser recordada, buscada y abrazada nuevamente por los suyos", escribió la joven de 20 años.

Sin actualizaciones

Días atrás, González había informado a Diario Libre que en los últimos días no ha recibido información actualizada por parte de las autoridades sobre el curso de la investigación.

"Aún no nos han dado ninguna actualización. Ellos se presentan a la búsqueda, son pocos, pero se presentan", expresó la progenitora de Brianna.

Finalmente, la madre señaló que, aunque agentes continúan realizando operativos en la zona, la familia desconoce avances concretos sobre el paradero de la niña, a un mes de su desaparición.