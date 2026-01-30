Trasladan otros 400 privados de libertad de la cárcel La Victoria hacia Las Parras

Privados de libertad son trasladados bajo custodia desde La Victoria al CCR Las Parras, como parte del proceso de reforma penitenciaria. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) trasladó a otros 400 privados de libertad desde el Centro Penitenciario de La Victoria hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, como parte del proceso de reubicación iniciado en noviembre pasado.

De acuerdo con una nota de prensa, con este nuevo grupo de internos, se completa el 50 % de la capacidad del primer módulo del complejo penitenciario.

El titular de la DGSPC, Roberto Santana, agradeció a los privados de libertad que permanecen en La Victoria y que han mantenido una actitud colaborativa, lo cual ha facilitado el proceso de traslado. Destacó que los nuevos espacios permitirán ofrecer un trato más digno y condiciones adecuadas para su rehabilitación.

"Aprovechamos la ocasión para exhortar a los internos que continúen manteniendo una actitud colaborativa en favor de este proceso de mejoramiento penitenciario que, a la vez, contribuye a la tranquilidad de sus familiares", expresó Santana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-30-at-111358-am-1-40ae1829.jpeg Momento en que privados de libertad arriban al CCR Las Parras para su reubicación desde el penal de La Victoria. (FUENTE EXTERNA)

El funcionario recordó que el módulo habilitado en el CCR Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, cuenta con infraestructura moderna que incluye áreas administrativas, talleres de costura, salas de audiencias, áreas de visitas familiares y conyugales, celdas de máxima seguridad, consultorio médico, comedor, cocina, subestación eléctrica y plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras facilidades.

Eliminar conductas ilícitas en las prisiones

Santana reiteró que el proceso de traslado y la reforma penitenciaria en general constituyen una prioridad del Estado dominicano, con el objetivo de eliminar conductas ilegales y actividades ilícitas dentro de los centros de reclusión.

Asimismo, subrayó que el Estado está comprometido a superar cualquier obstáculo para impulsar una reforma que respete la integridad de los privados de libertad y favorezca su rehabilitación, en beneficio de ellos, sus familias y la sociedad.

El funcionario valoró la comprensión de los familiares y abogados de los internos, al señalar que el traslado al CCR Las Parras representa un cambio positivo en la vida de los privados de libertad y su entorno social.