Aerodom niega incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) rechazó de manera categórica cualquier señalamiento público sobre un supuesto incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales, al asegurar que ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos asumidos en el Contrato de Concesión, incluyendo el desarrollo de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

En un comunicado oficial, la empresa explicó que desde que Vinci Airports asumió el control de Aerodom se han ejecutado inversiones sostenidas, verificables y visibles en la infraestructura aeroportuaria del país, que superan los 75 millones de dólares, solo en los años 2024 y 2025.

Entre las obras realizadas, Aerodom destacó la construcción de la nueva terminal de carga y la renovación del atrio central del AILA, así como el desarrollo de parques solares en todos los aeropuertos concesionados, con una capacidad instalada superior a los 9 megavatios, lo que posiciona a la empresa como uno de los principales autogeneradores privados de energía del país.

Asimismo, la empresa detalló que en los últimos dos años se han ejecutado importantes mejoras en el AILA, incluyendo la remodelación y ampliación de los estacionamientos, la construcción de un sistema de captación de aguas pluviales, la renovación integral de las áreas de llegadas y salidas, y la instalación en curso de un nuevo sistema automatizado de manejo de equipaje.

En relación con la nueva terminal del AILA, Aerodom indicó que se trata de un proyecto de gran envergadura y alta complejidad técnica, que ha avanzado conforme a los estándares internacionales más exigentes.

Fase preparatoria comenzó en junio del 2025

La empresa explicó que durante 2024 y 2025 se desarrolló una fase preparatoria crítica, que incluyó estudios geotécnicos especializados, el diseño integral del proyecto y la obtención de los permisos ambientales correspondientes.

Según el comunicado, los trabajos de construcción comenzaron en junio de 2025 con labores preparatorias como demoliciones y liberación del terreno, ya concluidas, lo que permitió la firma del contrato principal de construcción en diciembre de 2025.

La finalización de la obra está prevista para el segundo semestre de 2028, con una inversión total superior a los 350 millones de dólares, monto que supera lo establecido originalmente en el Contrato de Concesión.

Advertencia de Abinader

El pasado 28 de enero el presidente de la República, Luis Abinader, advirtió que el Gobierno estaría dispuesto a acudir a los tribunales si Vinci Airports, empresa matriz de Aerodom, no inicia de manera efectiva la construcción de la nueva terminal del AILA.

Durante un encuentro con líderes de opinión, el mandatario recordó que el primer picazo del proyecto fue realizado en agosto de 2025 junto a ejecutivos de Vinci Airports, pero señaló que hasta el momento no se observan avances visibles en la obra.

Abinader afirmó que la renovación del contrato de concesión se otorgó con el objetivo de garantizar las mejoras necesarias en los aeropuertos, compromisos que —según indicó— no se han cumplido dentro de los plazos acordados.

En esa misma línea, el ministro de Turismo, David Collado, instó en diciembre del 2025 a Aerodom a iniciar la construcción de la nueva terminal y a ponerse al día, tal como ha ocurrido con otras terminales aéreas del país.

Aerodom reafirmó su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Estado dominicano, asegurando que las inversiones ejecutadas, los resultados medibles y el apego a las mejores prácticas internacionales demuestran su compromiso de largo plazo con el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias modernas y seguras en la República Dominicana.