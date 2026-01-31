Apolo 27, de INTEC, gana Premio Nacional de la Juventud 2026
El ministro de la Juventud, Carlos Valdez afirmó que Apolo 27 es un referente de innovación, talento y compromiso, y un ejemplo del potencial de la juventud dominicana
El equipo Apolo 27 RD, integrado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue reconocido con el Premio Nacional de la Juventud 2026, gracias a su sobresaliente participación en el Human Exploration Rover Challenge, una competencia internacional organizada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).
En la más reciente edición del certamen, celebrada el año pasado, el equipo dominicano obtuvo seis galardones y alcanzó el segundo lugar Overall en la categoría de Rover impulsado por humanos (HP), consolidándose como uno de los proyectos universitarios más destacados de la región.
El ministro de la Juventud, Carlos J. Valdez Matos, afirmó que Apolo 27 es un referente de innovación, talento y compromiso, y un ejemplo del potencial de la juventud dominicana en las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
Los jóvenes fueron recibidos por el presidente Luis Abinader, quien encabezó el acto de premiación a jóvenes sobresalientes en distintas áreas de la sociedad. La ceremonia se llevó a cabo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, en el Distrito Nacional.
Durante el evento, el mandatario resaltó la necesidad de continuar fortaleciendo políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la juventud, como eje fundamental para el progreso del país.
Galardonados por categoría
En esta edición del Premio Nacional de la Juventud también fueron reconocidos:
- César Alejandro Taveras Campos, Aporte a la Comunidad Campesina
- Corayma Yisirel Castillo Encarnación, Aporte a los Derechos Humanos, Niñez y Juventud
- Louis Erik Guzmán Alcántara, Desarrollo Cultural, Arte y Cultura
- Frandiel Gómez Vargas, Deporte Internacional
- Marcela Zimbrón y Vanllelys Savino Motas, Desarrollo Empresarial y Emprendimiento
- Julio Jiménez Peña, Superación y Logros Personales
- Edwina Luna Rodríguez, Superación Profesional
- Karla Alba Faxas Barriola, Preservación y Fomento de los Recursos Naturales
- Bryan Jackson Lluberes, Servicios Sociales a favor de la Comunidad
- Marcos Matos Monteros, Liderazgo Político
- Suleica Martínez Peña, Liderazgo Religioso
- Esthefany Chaleyca Gonzales Santos, Mérito Estudiantil Preuniversitario
- Andelfher Josías Tejada Henríquez, Mérito Estudiantil Universitario
- Anderson Javier Dirocie de León, Joven Dominicano en el Exterior