Apolo 27, de INTEC, gana Premio Nacional de la Juventud 2026

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al grupo de jóvenes de Apolo 27, durante el cierre del Premio Nacional de la Juventud 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo Apolo 27 RD, integrado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue reconocido con el Premio Nacional de la Juventud 2026, gracias a su sobresaliente participación en el Human Exploration Rover Challenge, una competencia internacional organizada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

En la más reciente edición del certamen, celebrada el año pasado, el equipo dominicano obtuvo seis galardones y alcanzó el segundo lugar Overall en la categoría de Rover impulsado por humanos (HP), consolidándose como uno de los proyectos universitarios más destacados de la región.

El ministro de la Juventud, Carlos J. Valdez Matos, afirmó que Apolo 27 es un referente de innovación, talento y compromiso, y un ejemplo del potencial de la juventud dominicana en las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Los jóvenes fueron recibidos por el presidente Luis Abinader, quien encabezó el acto de premiación a jóvenes sobresalientes en distintas áreas de la sociedad. La ceremonia se llevó a cabo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, en el Distrito Nacional.

Durante el evento, el mandatario resaltó la necesidad de continuar fortaleciendo políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la juventud, como eje fundamental para el progreso del país.

Galardonados por categoría

En esta edición del Premio Nacional de la Juventud también fueron reconocidos:

César Alejandro Taveras Campos, Aporte a la Comunidad Campesina

Corayma Yisirel Castillo Encarnación, Aporte a los Derechos Humanos, Niñez y Juventud

Louis Erik Guzmán Alcántara, Desarrollo Cultural, Arte y Cultura

Frandiel Gómez Vargas, Deporte Internacional

Marcela Zimbrón y Vanllelys Savino Motas, Desarrollo Empresarial y Emprendimiento

Julio Jiménez Peña, Superación y Logros Personales

Edwina Luna Rodríguez, Superación Profesional

Karla Alba Faxas Barriola, Preservación y Fomento de los Recursos Naturales

Bryan Jackson Lluberes, Servicios Sociales a favor de la Comunidad

Marcos Matos Monteros, Liderazgo Político

Suleica Martínez Peña, Liderazgo Religioso

Esthefany Chaleyca Gonzales Santos, Mérito Estudiantil Preuniversitario

Andelfher Josías Tejada Henríquez, Mérito Estudiantil Universitario

Anderson Javier Dirocie de León, Joven Dominicano en el Exterior