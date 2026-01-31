Pucmm gradúa a 1,273 profesionales en Santiago

Con esta promoción, la Pucmm alcanza la cifra histórica de 104,606 títulos universitarios otorgados en sus 63 años de trayectoria académica. ( FUENTE EXTERNA )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) entregó este sábado a la sociedad 1,273 nuevos profesionales durante la graduación número 113 del campus de Santiago, en un acto en el que las autoridades académicas exhortaron a los egresados a responder a la sociedad con honestidad, transparencia y compromiso ético.

Durante la ceremonia, se informó que más de la mitad de los graduandos correspondió a programas de posgrado, con un total de 653 profesionales, equivalentes al 51 %, mientras que 620 egresaron de programas de grado, para un 49 %.

Del total de titulados, 841 fueron mujeres, lo que representa el 66 %, y 432 hombres, equivalentes al 34 %.

En el acto también fueron investidos nueve doctores, entre ellos cinco en Derecho, tres en Estudios del Español y una doctora en Historia del Caribe.

Con esta promoción, la Pucmm alcanza la cifra histórica de 104,606 títulos universitarios otorgados en sus 63 años de trayectoria académica.

La invocación estuvo a cargo de monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago y gran canciller de la universidad, quien pidió sabiduría y rectitud para los nuevos profesionales, exhortándolos a actuar con honestidad y sensibilidad ante las necesidades de la sociedad.

Al pronunciar el discurso central, el rector de la Pucmm, reverendo padre doctor Secilio Espinal, destacó que los desafíos actuales de la República Dominicana exigen un ejercicio profesional basado en la ética y la transparencia, tanto en el sector público como en el privado.

Subrayó que la honestidad en el manejo de los recursos del Estado, la rendición de cuentas y el respeto a la institucionalidad deben ser un estandarte permanente en la vida profesional.

Espinal afirmó que los egresados cuentan con las competencias humanas y técnicas necesarias para contribuir a la transformación de la sociedad y promover un desarrollo equilibrado y justo, exhortándolos a actuar conforme a los principios constitucionales sustentados en la verdad y la justicia.

Logros

Durante su intervención, el rector resaltó logros recientes de la universidad, entre ellos el diseño y envío a fabricación del primer microprocesador desarrollado en el país para la industria de semiconductores, así como la obtención simultánea de las certificaciones ISO 9001, en gestión administrativa, e ISO 21001, para organizaciones educativas.

También destacó el posicionamiento de la Pucmm en rankings internacionales como Times Higher Education y QS World University Rankings Latinoamérica y el Caribe 2026.

Como orador invitado, el presidente y socio fundador de Cecomsa, Fernando Rosario, compartió su experiencia como egresado de la Pucmm, resaltando la política de inclusión social de la academia que le permitió formarse profesionalmente.

Exhortó a los graduandos a trabajar con disciplina, aprendizaje continuo y convicción, señalando que el verdadero éxito se construye con mérito.

En representación de los graduandos, la doctora en Estomatología Dominique Jiménez Benoit llamó a ejercer la profesión con sensibilidad humana, afirmando que el valor del mérito profesional se fortalece cuando va acompañado de humanidad en el ejercicio cotidiano.

El acto contó con la presencia de autoridades académicas, religiosas, gubernamentales y municipales, así como de empresarios y representantes de distintos sectores de la sociedad, quienes acompañaron a los nuevos profesionales en este acto de culminación académica.