RD celebra el Día Nacional de la Juventud destacando su rol en el presente y futuro del país

La República Dominicana conmemora este 31 de enero el Día Nacional de la Juventud, una fecha dedicada a resaltar la importancia del aporte de los jóvenes al desarrollo social, económico y cultural del país, así como a visibilizar sus necesidades, desafíos y aspiraciones.

Con motivo de la celebración, el presidente de la República, Luis Abinader, envió un mensaje de reconocimiento y respaldo a la juventud dominicana, a la que definió como un pilar fundamental para el presente y el futuro de la nación.

"Hoy celebramos el Día Nacional de la Juventud reconociendo a quienes con talento, energía y compromiso están construyendo el presente y el futuro de la República Dominicana. Creemos en ustedes, en sus ideas y en su capacidad de transformar el país. Nuestro deber es seguir creando oportunidades para que puedan crecer, soñar y aportar", expresó el mandatario.

Cada 31 de enero, esta efeméride tiene como finalidad subrayar el valor del rol que desempeñan los jóvenes en la sociedad y llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas y programas que promuevan su bienestar, inclusión y desarrollo integral.

Entre los principales propósitos del Día Nacional de la Juventud se encuentra el reconocimiento del potencial de los jóvenes para alcanzar sus metas y proyectos de vida, así como la visibilización de problemáticas que aún persisten, como las dificultades en el acceso a la educación, el empleo digno y las oportunidades de crecimiento.

En la actualidad, la conmemoración también pone énfasis en la salud mental y el bienestar emocional de la juventud, ante los retos que enfrentan muchos jóvenes relacionados con el estrés, la ansiedad y la presión social en un entorno cada vez más competitivo y demandante.

Homenaje a San Juan Bosco

La celebración del Día Nacional de la Juventud tiene su origen en el homenaje a San Juan Bosco (1815-1888), sacerdote italiano reconocido como el "Padre y Maestro de la Juventud", por su labor en favor de jóvenes en situación de vulnerabilidad, incluyendo menores sin hogar y delincuentes juveniles. Esta efeméride fue declarada oficialmente mediante la Ley No. 20-93, promulgada el 5 de diciembre de 1993.

Como parte de este proceso histórico, en el país se creó la Dirección General de Promoción de la Juventud, establecida mediante el Decreto Núm. 2981, del 21 de mayo de 1985. Posteriormente, en 1993, también se instituyeron el Día y el Premio Nacional de la Juventud, con el objetivo de reconocer a jóvenes destacados en distintos ámbitos.

Más adelante, el 26 de julio del año 2000, fue promulgada la Ley General de Juventud, Núm. 49-00, que dio origen a la entonces Secretaría de Estado de la Juventud, hoy Ministerio de la Juventud, entidad rectora de las políticas públicas dirigidas a este importante sector de la población.