Autoridades buscan a una mujer y un niño reportados como desaparecidos tras presunta caída en un hoyo en San Víctor, Espaillat. ( FUENTE EXTERNA )

Organismos de socorro y seguridad mantienen desde la tarde del sábado un amplio operativo de búsqueda de una mujer y un niño que, según reportes preliminares, habrían caído en un hoyo o precipicio en una zona rural del municipio de San Víctor, en la provincia Espaillat.

Un miembro de la Defensa Civil que participa en las labores explicó que la información inicial fue canalizada a través del sistema de emergencias 911, desde donde se ha mantenido contacto con la persona que realizó la alerta, aunque hasta el momento no ha sido posible ubicar con precisión el punto exacto del incidente.

"Estamos investigando la información de un niño y una señora que cayeron en un hoyo. Ellos llamaron al 911 y le han estado comunicando la ubicación, solo que no hemos tenido la facilidad de comunicarnos porque es el 911 directamente que está en contacto con él, y la dirección que nos dan no hemos dado con ella. Ahora vamos a repasar de nuevo toda la zona; ya la hemos peinado tres veces y vamos a seguir peinándola hasta que lo encontremos", indicó el rescatista.

En las labores participan unidades del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional y equipos especializados en búsqueda y rescate, quienes han intensificado el rastreo terrestre en distintos puntos señalados como posibles áreas del suceso.

No han identificado a quiénes buscan

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las identidades ni la relación entre la mujer y el menor, y reiteraron que toda la información se maneja de manera preliminar mientras avanzan las labores de localización.

El equipo del Diario Libre se dirige a la zona de búsqueda para ofrecer más detalles conforme se produzcan informaciones oficiales.