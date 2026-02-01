Caravana por la Patria 2026 realiza desfile de autos clásicos por el Malecón

Cientos de familias y aficionados de los autos antiguos participaron la tarde del domingo en la Caravana por la Patria 2026, organizada por el Instituto Duartiano, una actividad que recorrió gran parte del Malecón de Santo Domingo como parte de la programación del Mes de la Patria.

El desfile inició pasadas las 3:00 de la tarde desde la Puerta de San Diego, en la avenida El Puerto, en la Ciudad Colonial. Decenas de vehículos clásicos y antiguos, cuidadosamente conservados y adornados con banderas dominicanas y símbolos patrios, captaron la atención de residentes, transeúntes y turistas que se apostaron a lo largo del trayecto para observar y fotografiar la caravana.

El recorrido avanzó por la avenida George Washington y un tramo de la autopista 30 de Mayo, convirtiendo el litoral capitalino en un escenario de civismo y tradición. Los automóviles, pertenecientes a distintas épocas, evocaron el diseño y la elegancia de generaciones pasadas en una jornada marcada por el orgullo nacional.

La caravana retornó por la calle San Juan Bautista, en la Ciudad Ganadera, para continuar nuevamente por las avenidas 30 de Mayo y George Washington, y luego tomar las calles Paseo Presidente Billini y Palo Hincado, hasta concluir frente al Altar de la Patria, en el Parque Independencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/autos2-2b08dc15.jpg El desfile comenzó pasadas las 3:00 de la tarde. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Durante todo el trayecto, el público respondió con entusiasmo, ondeando banderas y saludando el paso de los vehículos, en un ambiente familiar, ordenado y de amplia integración ciudadana.

Acto de apertura

Las palabras centrales del acto de apertura estuvieron a cargo del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez. También intervinieron Pedro Valdez, presidente del Club de Autos Antiguos y Clásicos de la República Dominicana (CAACRD), y Quirilio Vilorio, en representación de los clubes de autos clásicos participantes.

Gómez Ramírez valoró positivamente la acogida del evento y destacó que la Caravana por la Patria se ha consolidado como una de las actividades más emblemáticas del Mes de la Patria, al combinar historia, tradición y participación ciudadana.

Señaló que la iniciativa rinde homenaje al patricio Juan Pablo Duarte, al tiempo que acerca a las nuevas generaciones a los valores patrios mediante una experiencia cultural y visual que fortalece la identidad nacional.

"Una vez más, tributamos al dominicano de gloria más pura, con este desfile automovilístico que desborda fervor patriótico y evidencia el entusiasmo del pueblo dominicano", expresó, al referirse a la conmemoración del 210 aniversario del natalicio de Duarte y Díez.

Clubes participantes

En la caravana participaron decenas de unidades icónicas, algunas con más de 70 años de fabricación, pertenecientes al Club de Autos Antiguos y Clásicos de la RD (CAACRD), Club Dominicano de Volkswagen Cepillo, Mercedes Benz Classic Club, Club Mustang de la República Dominicana, Club Caprice Classic, GM Power, Coleccionistas Dominicanos de Autos Antiguos (CDAA) y el Club Cars & Coffee de la República Dominicana.

Sobre el Instituto Duartiano

El Instituto Duartiano es un organismo oficial y autónomo, fundado el 26 de enero de 1964, al que la Ley 127-01, del 27 de julio de 2001, le otorgó autonomía institucional.

Su misión es promover la difusión de la vida, el pensamiento y el ejemplo de Juan Pablo Duarte, así como los valores patrios y los principales acontecimientos históricos del país, velando por el respeto a la memoria del Patricio y la preservación de su imagen y legado.