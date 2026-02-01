Defensa Civil descarta desaparición y da por concluida búsqueda de mujer y niño en San Víctor

Las autoridades suspendieron la búsqueda tras constatar que no había una denuncia formal ni certeza de desaparición. ( AUGUSTO VÁSQUEZ )

La Dirección Provincial de la Defensa Civil en Espaillat dio por concluido este domingo el operativo de búsqueda de una mujer y un niño que habrían sido reportados como desaparecidos en el municipio de San Víctor, tras determinar que no existen evidencias que confirmen el hecho y que la alerta se originó por una llamada sin respaldo posterior.

El director provincial de la Defensa Civil, Víctor Alfonso Vázquez, explicó que el sistema de emergencias fue activado la tarde del sábado luego de una llamada realizada, presuntamente, por un niño de siete años de edad, lo que motivó la inmediata movilización de los organismos de socorro.

LLamada de un niño activó el dispositivo

"Producto de una llamada de un niño de siete años se activó el sistema. Automáticamente hicimos acto de presencia junto al Cuerpo de Bomberos de San Víctor, la Defensa Civil municipal y más adelante nos integramos como Dirección Provincial", indicó Vázquez.

Sin embargo, precisó que durante las labores no se pudo confirmar la existencia de una persona adulta ni de un menor con las características descritas, ni se recibió denuncia formal de familiares ni reportes de personas desaparecidas en la zona.

"No hay una denuncia de un familiar, no hay personas con las características reportadas, no existe una declaratoria de desaparecido ni una denuncia policial que sustente la información inicial", sostuvo.

El funcionario señaló que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911 no logró rastrear la llamada que originó el operativo, y que los intentos de contacto realizados este domingo fueron infructuosos.

"Hemos intentado comunicarnos varias veces desde el número que activó el protocolo, pero la llamada se cae al tercer timbrazo. El 911 no pudo hacer el rastreo del teléfono", explicó.

Vázquez indicó que los equipos de rescate peinaron exhaustivamente toda el área señalada, incluyendo comunidades cercanas y sectores desde San Víctor hasta Mosquita, además de realizar inspecciones en viviendas y terrenos, con la autorización y colaboración de propietarios.

"Se revisó toda la zona, se inspeccionaron viviendas, no se encontró ningún indicio y el propietario del lugar donde nos encontramos colaboró en todo momento", afirmó.

Ante la falta de elementos que confirmen el hecho, las autoridades decidieron paralizar el operativo y dar por cerrado el caso, sin que se produjeran detenciones ni acciones judiciales.

"En este momento damos por terminado este ciclo. Si se activa nuevamente el protocolo mediante una denuncia formal de un familiar, entonces volveremos a retomar la búsqueda de inmediato", puntualizó.

En el operativo participaron la Defensa Civil provincial y municipal, el Cuerpo de Bomberos de San Víctor, la Policía Nacional y otros organismos de socorro de la provincia Espaillat.