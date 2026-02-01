Venezuela y República Dominicana reactivan servicios consulares y conexión aérea

Protesta frente al consulado tras las elecciones 2024 en Venezuela. ( DIARIO LIBRE )

Las cancillerías de Venezuela y la República Dominicana anunciaron este 1 de febrero de 2026 la pronta reactivación de los servicios consulares en Caracas y Santo Domingo, así como el restablecimiento de la conexión aérea bilateral, según un comunicado conjunto emitido desde Caracas.

Ambos gobiernos tomaron la desición de forma coordinada con el objetivo de atender a sus comunidades residentes en cada nación y facilitar la movilidad de pasajeros.

El comunicado oficial indica que en los próximos días volverán a operar los consulados de la República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo. Esta acción facilitaría trámites migratorios y consulares que permanecían suspendidos desde 2024 tras el distanciamiento diplomático entre ambos países luego de las elecciones en las que se declaró como ganador a Nicólas Maduro.

Además, se instruyó a las autoridades aeronáuticas de cada país para reactivar la conexión aérea comercial.

La reanudación de estos servicios representa un paso significativo en la normalización de relaciones bilaterales, marcando un avance tras años de limitaciones y suspensión de operaciones consulares y vuelos entre las dos naciones.

Designación del cónsul en octubre

Mediante el Decreto 573-25, fechado el 1 de octubre y emitido oficialmente este lunes 20, el presidente de la República, Luis Abinader, designó al mayor general (r) Jaime Marte Martínez como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.